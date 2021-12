Opinie: ‘Verdere krimp veestapel brengt Nederland in kramp’

De vleessector pleit niet voor uitbreiding van de Nederlandse veestapel, maar hoopt dat oer-Hollandse nuchterheid kan voorkomen dat de sector grote schade wordt toegebracht. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Tijdens de kabinetsformatie staat een forse krimp van de Nederlandse veestapel nadrukkelijk op de agenda. Wij denken dat dit niet verstandig is. Een grote krimp van de veestapel leidt tot problemen voor verduurzaming, is schadelijk voor de leefbaarheid in de buitengebieden en beperkt de keuzevrijheid van de consument.

Allereerst de verduurzaming. Wij zijn ons – net als Den Haag – bewust van de urgentie om in te spelen op klimaatverandering. Nederland is een gidsland op het gebied van duurzame veehouderij en een duurzame vleessector. Denk aan hoe we omgaan met mest, de inzet van emissievrije stallen en de dierenwelzijnswetten. Vele innovaties en regels die hier worden ontwikkeld, worden opgevolgd in het buitenland of omgezet in EU-regelgeving.

In alle lagen van de vleesketen wordt vermindering van de milieudruk gerealiseerd. De CO 2 -voetafdruk van het Nederlandse vlees behoort tot de kleinste ter wereld. We stellen wereldwijd de norm als duurzame vleesketen.

Als de veestapel drastisch wordt gereduceerd, storten ketens in. Dat kost Nederland miljarden euro’s en honderdduizenden banen. Het is bovendien een schijnoplossing als het om verduurzaming gaat. Zo zijn de varkensplaatsen die de laatste jaren in ons land werden opgeheven in Spanje weer opgebouwd. Dat leidde tot goedkope productie die niet voldoet aan de Nederlandse normen, want de veehouderij is in het buitenland veel minder efficiënt.

Ten tweede is het inkrimpen van de veestapel schadelijk voor het welzijn van miljoenen mensen buiten de Randstad. Op het platteland is al jaren een stille kaalslag gaande. Voorzieningen zoals scholen, bibliotheken en openbaar verdwijnen, jonge gezinnen trekken er weg, de bevolking veroudert en vereenzaamt. Een verdere krimp van de veehouderij verergert deze sociale armoede.

Ten derde wordt de consument benadeeld. Van de Nederlanders eet 95 procent minimaal vier keer per week vlees. Dat is een bewuste keuze: het is lekker en het past binnen een gezond voedingspatroon. Als de Nederlandse consument meer vlees uit het buitenland gaat eten, gaat dat ten koste van voedselveiligheid en innovatie. We worden voor onze voedselvoorziening afhankelijk van andere landen, landen waarvan we niet afhankelijk willen zijn. Kijk hoe het ons nu vergaat in de energiecrisis. Vandaar onze oproep aan de politiek: gun de Nederlander gewoon goed vlees van dichtbij.

Als vleesketen doen we er alles aan om te voldoen aan de verwachtingen van de consument en we zien de noodzaak om verder te verduurzamen. Daarover voeren wij graag een dialoog op basis van feiten en gezond boerenverstand.

De vee- en vleessector vraagt niet om een groei van de veestapel, maar wel om oer-Hollandse nuchterheid in het beleid: vanuit de realiteit, op basis van een open houding en met oog voor alle belangen. Als vleessector gaan we voor duurzame oplossingen die beter zijn voor iedereen. Een verdere krimp van de veestapel zou leiden tot een kramp voor heel Nederland.

Helma Lodders (Vee & Logistiek Nederland), Laurens Hoedemaker (Centrale Organisatie voor de Vleessector), Linda Verriet (Producenten Organisatie Varkenshouderij)