Opinie: ‘Verbied die elektrische fietsen in het Vondelpark’

Beeld Vincent Spiering

‘Verbied de elektrische fiets in het Vondelpark’

De fatbike is na het faillissement van VanMoof de nieuwe Amsterdamse zondebok. Voor een groot deel hebben de bestuurders van de fatbike dit aan zichzelf te wijten.

Iedere zondag geniet ik van een wandeling in het prachtige Vondelpark. Met name op zondagochtend is het park enorm druk met toeristen op huurfietsen, joggers, wandelaars met loslopende kinderen, bakfietsen, loslopende honden en, tot grote ergernis, de opgevoerde fatbikes. Door de enorme drukte ontstaan er aan de lopende band bijna-botsingen en enorm veel gemopper.

Om te voorkomen dat er ernstige ongelukken gebeuren zou ik er graag voor willen pleiten in het Vondelpark een verbod op elektrische fietsen af te kondigen, om het park te behouden als fijne plek om te recreëren. Daar is het immers voor bedoeld.

Niels J. Kooijman, Amstelveen

‘Besteed ook aandacht aan kunst uit Oekraïne’

Nu het nieuwe culturele seizoen zich weer aankondigt doe ik in kunstenkrant Het Parool een vlammende oproep aan programmeurs. Een programmeur dient voor zijn publiek ook ontdekkingen te doen, dus besteed ook aandacht aan (hedendaagse) kunst uit Oekraïne.

Wat zou het mooi zijn als we de prachtige muziek van bijvoorbeeld Yevhen Stankovych of Valentyn Sylvestrov ook in de concertzalen wat meer zouden horen. Tevens zijn er vele beeldend kunstenaars die het waard zijn in een museumzaal een expo te hebben. Zo kunnen ‘we’ laten zien dat ondanks Russische agressie de cultuur van ‘een broedervolk’ nooit verloren zal gaan.

Anne Rácz, Enschede

‘In zes seizoenen wist Janine Abbring nog niet zo hoog te scoren’

De recensies van Lips over Zomergasten zijn tot nu toe lyrisch. In zes seizoenen wist Janine Abbring nooit zo hoog te scoren, terwijl haar gasten misschien wel interessanter waren dan de gasten tot nu toe in deze serie. Om met Louis van Gaal te spreken: “Is Janine Abbring nou zo slecht of is Theo Maassen nou zo goed?”

Rolf Bredschneijder, Amsterdam

‘Te veel Engels in de Czaar Peterstraat’

Ik gun de trotse ondernemers en staatmanager van de Czaar Peterstraat alle goeds. Toch word ik door hun Engelse winkelnamen – Not Just a Gift, Shaggies, Dreamboat, Enoteca Sprezzatura en The Collection One – onder hun ‘oproep om aandacht’ (Het Parool, 15/8) niet meteen uitgedaagd om de beloofde ‘winkelbeleving’ te gaan meemaken.

Henk Jan Gortzak, Haarlem

‘Is er wel eens bedacht om van de Czaar Peterstraat een weekmarkt te maken?’

Is er eigenlijk wel eens bedacht om de Czaar Peterstraat af te sluiten voor verkeer en er een dag- of weekmarkt van te maken? Telkens als ik door de straat loop of fiets, krijg ik de gedachte dat ik door het ruim van een schip loop, een soort opslagplek voor producten uit de Oost, waardoor voor het gevoel de huizen lager lijken te liggen dan de straat. Wat past dan beter dan een markt, om zo voor het gevoel de hele straat en de omgeving een ophoging te geven, zodat er reuring en daarmee omzet voor iedereen onstaat?

O. Mester, Amsterdam