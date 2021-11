Opinie: ‘Verban de tram uit de stad, dat scheelt een boel overlast’

Beeld Getty Images/EyeEm

De tram

In mijn Oosterparkbuurt ligt weer een stuk weg open, vijfhonderd meter verderop ook. De tramrails worden vernieuwd. Verder bij het Weteringcircuit moet ik ingewikkeld omfietsen: alweer de tramrails. De Ferdinand Bol ligt ook open. Overal verkeersregelaars in discussie met verdwaalde fietsers en automobilisten. Trams en bussen rijden met omleidingen, de middenstand heeft chaos voor de deur en is moeilijk te bereiken. Zojuist heb ik ook het bericht gelezen dat de Linnaeusstraat op de schop gaat, vijf weken lang. De vorige keer was nog in 2014.

Tel bij al die overlast het fijnstof, de nachtelijke drilboorherrie, de sluiproutes in de straatjes eromheen op, en je hebt grote irritatie bij bewoners en bedrijven. En dan te bedenken dat dit nog zeker weken, misschien wel maanden, zo kan doorgaan.

Wordt het geen tijd dat we na honderdtwintig jaar elektrische trams een keer stoppen met deze dure folklore? Verreweg de meeste steden doen het zonder. De weke Amsterdamse veengrond is misschien gewoon niet geschikt voor deze logge gevaartes. Denk ook aan de kwetsbare bruggen, de instortende kademuren, de verkeersinfarcten. Er zijn toch wel alternatieven voor deze ‘staal-op-staal’-manier van voortbewegen? Iets met rubberen banden? Er gaan bijna evenveel personen in een gelede bus als in een tram.

Daarbij komt bovendien het steeds duurder wordende staal en de files die ontstaan bij één kapotte tram, plus alle ongelukken. En heeft iemand al eens uitgerekend wat de werkelijke kosten zijn van één gereden tramkilometer? Ik stel voor het aantal trams vanaf nu af te bouwen en uiteindelijk één blauw toeristentrammetje over te houden.

Gerrit de Boer, Amsterdam

Verbied coronabetogingen

Rellen door heel het land. Betogingen tegen coronamaatregelen worden door relschoppers en voetbalhooligans gekaapt om rotzooi te trappen. Dat moeten mensen zijn met een wel zeer bekrompen geest, die het heel normaal vinden om andermans eigendommen te vernielen en/of te plunderen. Verbieden dus die coronabetogingen, ook al is het een recht dat is vastgelegd in de grondwet. Er zijn namelijk wel meer in de grondwet vastgelegde rechten die niet worden nagekomen, bijvoorbeeld het recht op wonen.

Wat mij zeer verbaast is dat alle vormen van grote groepsbijeenkomsten zijn verboden: evenementen, voetbal, enzovoort. Toch worden betogingen waarbij duizenden mensen op een kluitje staan, geen mondmaskers dragen en de 1,5 meter in de wind slaan gewoon toegestaan. Verklaar deze demonstraties toch als evenementen – er wordt namelijk ook gezongen en muziek gemaakt – zodat ook demonstraties onder de coronawet vallen. Dan maar even geen grondwet, in het kader van de volksgezondheid.

Marcel Kemna, Amsterdam