Opinie: ‘Verander het Tropenmuseum in het slavernijmuseum’

Nu de excuses voor de slavernij een feit zijn, is het moment daar om door te pakken met de oprichting van een slavernijmuseum. Al geruime tijd is de gemeente Amsterdam op zoek naar een geschikte plek, negen locaties worden momenteel onderzocht.

Aan deze zoektocht kan op korte termijn een einde komen. In Amsterdam is namelijk al de perfecte locatie voor een museum, die na een naamsverandering en kleine verbouwing nog in het herdenkingsjaar 2023 de deuren zou kunnen openen: het Tropenmuseum.

Het zou een verandering van grote symbolische waarde zijn: om van een instituut dat werd opgericht om Nederland als koloniale macht te huldigen, te veranderen in een monument voor de zwartste bladzijden van onze geschiedenis, een museum over slavernij én over kolonialisme.

Het Tropenmuseum worstelt zelf ook met deze geschiedenis. Het ontwikkelde de afgelopen jaren al veel mooie initiatieven om het verhaal van de slavernij en de koloniale tijd te vertellen vanuit onze hedendaagse historische blik. Er is al een kleine afdeling aan de slavernij gewijd en teruggave van de geroofde kunst in de collectie staat hoog op de agenda.

Hoe de inrichting van het nieuwe museum eruit moet komen te zien, en wie deze taak op zich moet nemen, is in de eerste plaats aan de nazaten van de slachtoffers van slavernij en kolonialisme zelf.

Maar graag doe ik een suggestie, die veel publiek kan trekken. Bouw in de prachtige centrale hal van het museum een replica van het slavenschip de Leusden, dat op 1 januari 1738 verging voor de monding van de Marowijne in Suriname. De bemanningsleden van het schip overleefden de ramp, maar alle 664 Afrikaanse gevangenen aan boord kwamen om. Het is de grootste scheepsramp tijdens de periode van de Nederlandse slavenhandel.

Bouw het schip op ware grootte en laat bezoekers tijdens de bouw meekijken. Én maak het slavenruim toegankelijk voor het publiek, zodat ook de huidige generatie en die van de toekomst kunnen leren over de slavernij. Dat de vastgeketende slaven tijdens de wekenlange overtocht uit Afrika niet rechtop konden staan in het ruim bijvoorbeeld.

Jaap van Eyck, Amsterdam