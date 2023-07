Opinie: ‘Veel mannen willen gewoon een betere versie van zichzelf worden’

Veel jonge mannen zoeken competitie en streven ernaar de beste te zijn in iets. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Vrouwen zijn decennialang het middelpunt geweest van de emancipatiebeweging. De inzet voor een eerlijke sociale positie van vrouwen zal echter nooit voltooid zijn. Dit erkent Siep de Haan, die op 1 juni in een opiniestuk in Het Parool schreef dat koningin Máxima zich nog steeds terecht inzet voor de emancipatie van vrouwen. De wereld waarin we leven blijft gedeeltelijk verdeeld op basis van geslacht, wat de vraag oproept in hoeverre deze verdeling gerechtvaardigd is.

Het is belangrijk om ook de problemen aan de andere kant te erkennen, met name die van jonge mannen. Het benoemen van deze problemen mag niet worden opgevat als het bagatelliseren van de strijd van vrouwen. De discussie over dit onderwerp is onnodig gespannen. Op 12 juni konden we in Het Parool de kritiek van Douwe de Lange op De Haan lezen, maar deze kritiek is niet helemaal eerlijk. Hoewel De Haan soms overdrijft en het woord ‘keerzijde’ onterecht gebruikt, valt er zeker iets te leren uit zijn opiniestuk.

Monopolie op de waarheid

Deze oneerlijke benadering van De Lange is typerend voor de bredere discussie, waarin veel progressieve Nederlanders denken dat ze het monopolie op de waarheid hebben. Twee voorbeelden zijn illustratief voor dit fenomeen. De Lange citeert De Haan: “De huidige generatie jonge meiden is helemaal niet zielig, ze doen het uitstekend in de maatschappij.” De Lange interpreteert dit als een bewering dat ‘de emancipatie van vrouwen in Nederland voltooid is en dat zij nu zelfs de overhand hebben’. Echter, nergens blijkt uit de uitspraak van De Haan dat hij dit suggereert. Hij zegt dat vrouwen het goed doen, maar niet dat de emancipatie volledig volbracht is. Deze interpretatie is tendentieus.

Een tweede voorbeeld is de bewering van De Lange dat de claim dat jongens gedemoniseerd worden, een gevaarlijke claim is, omdat die ‘zorgt voor een misplaatst gevoel van slachtofferschap en vijandigheid jegens vrouwen’. Ten eerste volgt vijandigheid jegens vrouwen niet noodzakelijkerwijs uit het gevoel van gedemoniseerd zijn. Ten tweede geeft De Lange niet aan waaruit zou blijken dat het gevoel van deze jongemannen onterecht is. Hij lijkt hier gaslighting toe te passen. Deze groep jongens spreekt uit ervaring, en het is buitengewoon hypocriet om de ene sekse het voordeel van de twijfel te geven, terwijl dit de andere sekse totaal niet gegund wordt.

Mannen zijn dommer

Volgens gegevens van het CBS was het percentage hoogopgeleide vrouwen de afgelopen 23 jaar hoger dan het percentage hoogopgeleide mannen, en is dit recentelijk verder gestegen. In een rapport hierover noemt onderwijsdeskundige Jos Claessen mannen zonder aarzeling dommer. Hij stelt: ‘Linksom of rechtsom: het glazen plafond gaat dus scheuren. De universiteiten krijgen steeds meer meisjesstudenten. Waardoor straks (over dertig jaar?) waarschijnlijk de vrouwelijke hoogleraren in de meerderheid zijn. Voor de mannen resteert de troost dat ze dan weliswaar dommer zijn, maar wél het sterke geslacht blijven.’ Deze uitspraak wekt tegenwoordig weinig verbazing. De man is immers ‘sterker’ dus kan wel tegen een stootje. Maar wat moeten we denken van jonge mannen die nog bezig zijn met het ontdekken van hun identiteit en het vinden van hun plek in de wereld?

Wat moeten we denken van het idee van mannelijkheid onder Oekraïense mannen die hun vrouw en kinderen naar de Poolse grens brengen om vervolgens hun leven te riskeren voor vrede en veiligheid in hun land? Hoe kunnen jonge mannen die constant te horen krijgen dat ze zich bovenaan de onderdrukkingshiërarchie bevinden, nog gemotiveerd raken om zich te ontwikkelen tot respectabele mannen?

De beste zijn in iets

Veel jonge mannen leven hun leven als mannen, ervaren de wereld als mannen, maar missen een gevoel van richting en betekenis dat past bij hun mannelijkheid. Wat willen deze mannen eigenlijk? Veel jonge mannen zoeken competitie en streven ernaar de beste te zijn in iets, maar niet om te domineren, te vernederen, te manipuleren of te bedriegen. Ze willen een betere of respectabele man worden.

Het is veelzeggend dat de YouTube-manosphere (de sub­cul­tuur van (veel­al vrouw­vij­an­di­ge) machomannen op in­ter­net, red.) vol staat met video’s waarin advies wordt gegeven aan jonge mannen. In een video met 2,1 miljoen views beschrijft een belangrijke figuur binnen deze gemeenschap hoe je weerstand moet bieden aan pestkoppen, hoe je liefde en lust van elkaar kunt onderscheiden, hoe je je kunt voorbereiden op het eventuele verlies van een geliefde, en nog veel meer. Deze mannen zijn op zoek naar betekenis.

Fatih Kiliç is junior docent op de Technische Universiteit Eindhoven. Beeld -