Opinie: ‘Veel geroeptoeter over Schiphol, maar de hinder blijft enorm’

‘Geroeptoeter over Schiphol, maar hinder blijft enorm’

Wat een zelfbevestigende, inhoudsloze oneliners door voormalig gedeputeerde Olthof en bouwambassadeur Brans in Het Parool van zaterdag over de bouwstop voor de luchtvaart. De luchtvaartsector heeft veel te lang geprofiteerd van de door de sector zelf gedicteerde, manipulatief verkregen uitbreidingsmogelijkheden. En van de door de overheid gesanctioneerde verruiming van geluidsnormering en afschaffing van transparante handhaving.

De vele gewonnen juridische procedures, aangespannen door verontruste burgers, spreken boekdelen over hoe de sector en het ministerie omwonenden telkens weer probeerden te misleiden met misinformatie en modelmanipulatie. Laten we duidelijk zijn: Schiphol schendt aanwijsbaar al jarenlang ruim de grenzen van een aanvaardbare leefomgeving en volksgezondheid.

Daarnaast worden bewust de na 2005 nieuw ontwikkelde woningbouwlocaties niet meegerekend in de hinderscore om Schiphol te vrijwaren van schadeclaims. En zo wordt een onjuist beeld geschapen van de daadwerkelijke hinder. De huidige grenzen zijn als elastiek, normen zijn onvoldoende toegespitst op de beoordeling van hinder en schade en transparante handhaving is nauwelijks aanwezig.

Dat de nieuwe omgevingswet als eerste stap eindelijk de cumulatie van lawaai een belangrijke plek in de beoordeling geeft, is jaren te laat maar meer dan terecht. Bewoners worden meer en meer geterroriseerd door lawaai met alle psychische en medische gevolgen van dien. Daar doet het uit eigenbelang roeptoeteren van wannabedeskundigen niets aan af.

Chris Nierop, Amsterdam

‘Bouw het Slavernijmuseum in Middelburg’

Waar moet het Slavernijmuseum komen? ‘Uiteraard’ denkt men weer automatisch aan Amsterdam of nabije omgeving. Maar waarom toch steeds weer voor Amsterdam kiezen? De stad heeft meer dan genoeg musea. Er is nóg een belangrijke VOC-stad geweest, namelijk Middelburg. Daar lagen veel schepen die naar de Oost en de West voeren. En laat daar ook nog toevallig het grootste en complete archief liggen van de MCC (Middelburgse Commercie Compagnie). Staat nota bene op de werelderfgoedlijst! Afgelopen week is het nog uitvoerig op de tv geweest in Regio Nieuws bij Max op NPO1. Krijgt Zeeland er meteen een publiekstrekker bij, beetje ter compensatie van het niet doorgaan van de marinierskazerne.

Max Ramali, Duivendrecht

‘Boete voor appen in de auto is een lachertje’

Appen in de auto kost volgend jaar 320 euro. Een lachertje, deze boete. Als chauffeur in het aanvullend openbaar vervoer rijd ik circa 60.000 km per jaar over de Nederlandse wegen. Hierbij zie ik heel vaak chauffeurs met de mobiele telefoon in hun hand, dan wel met hun neus op het schermpje, tijdens het intikken van o zo belangrijke berichten. Deze ‘chauffeurs’ veroorzaken onveilige situaties, in sommige gevallen met doden tot gevolg! Mijn suggestie: wie betrapt wordt op ‘appen in de auto’, moet een maand het rijbewijs inleveren. Bij de tweede keer: rijbewijs een jaar inleveren. En bij de derde keer: geen rijbewijs meer. Dát zal ze het ‘appen in de auto’ afleren!

Ton Sol, Badhoevedorp

‘Stop met hamburgers eten’

De Klimaatmars van zaterdag moest dienen als een signaal naar de politiek. Maar gaan politici wel luisteren? Elk jaar wordt een gebied ter grootte van Groot-Brittannië ontbost. Ik denk dat er alleen geluisterd wordt als mensen massaal ophouden met het eten van hamburgers.

Frank Scimone, Amsterdam