Opinie: ‘Veel Amsterdammers zaten al vóór de energiecrisis met winterjas aan in huis’

De winter komt eraan, een winter vol zorgen. Want alles wordt duurder, zonder dat inkomens meestijgen. Dat betekent dat veel dingen onbetaalbaar gaan worden: een bezoek aan een supermarkt, een nieuwe winterjas, een warme douche of een ontbijt voor schooltijd.

De stijgende energierekening raakt alle Amsterdammers. Ineens wordt voor iedereen duidelijk dat het verduurzamen van je huis geen luxe, maar pure noodzaak is. Een noodzaak die voor iedereen bereikbaar zou moeten zijn. Want of je nu in een slecht geïsoleerd huis in Betondorp woont of in een tochtend grachtenpand in de Gouden Bocht: de energiecrisis raakt ons allemaal.

Woningkwaliteit al jaren ondermaats

Al zal de pijn niet overal even hard gevoeld worden. Sommige mensen hebben een inkomen waarmee zij de stijgende prijzen kunnen opvangen of de verduurzaming van hun woning, die ze toch al van plan waren, sneller kunnen uitvoeren om kosten te besparen. Anderen hebben het geluk dat ze al veel langer in een appartement wonen met energielabel A.

Voor een grote groep mensen is dat anders. Zij wonen in een woning die de verhuurder niet wil of, naar eigen zeggen, niet kán verduurzamen. Zij wonen in een woning waarvan de kwaliteit al jarenlang ondermaats is. Zij hadden al vóór deze energiecrisis hun winterjas aan in de woonkamer om de energierekening laag te houden.

Om die mensen maak ik mij het meest zorgen. Die mensen, die het al jaren moeilijk hebben, die zelf geen middelen en mogelijkheden hebben om hun woonsituatie te verbeteren. Voor die mensen wordt de winter letterlijk en figuurlijk het koudst. Letterlijk omdat een warme douche geen optie meer is, de kachel uit moet blijven en het fornuis alleen aan zal gaan als dat strikt noodzakelijk is.

En ook figuurlijk. Want hoe koud moet het voelen, als de overheid je keer op keer in de steek laat. Als de overheid keer op keer denkt dat je jezelf wel kan redden, dat de markt het wel zal oplossen. Ik vind het niet gek dat hun vertrouwen in de politiek daardoor tot een nulpunt is gedaald.

Sterke overheid

De komende winter vraagt daarom om een andere manier van denken. Om een manier van politiek bedrijven waar het al jaren aan ontbreekt. De komende winter vraagt namelijk om een sterke overheid die er niet voor de markt is, maar voor die groep mensen die de afgelopen jaren in de steek zijn gelaten door diezelfde overheid. De komende winter vraagt om een overheid die solidariteit als uitgangspunt neemt.

Het eerste wat ingevoerd moet worden is een maximale prijs op energie. Het is absurd dat energiemaatschappijen miljardenwinsten maken, terwijl er Amsterdammers zijn die ’s nachts niet kunnen slapen door de kou in huis of zonder ontbijt naar school gaan. De winsten dienen herverdeeld te worden.

Daarnaast moet er veel meer oog zijn voor de mensen die het ondanks zo’n prijsplafond alsnog niet dreigen te redden. De grote groep mensen die al jarenlang iedere maand tekort komt. Zij moeten kunnen rekenen op lagere kosten en meer inkomsten.

Hoop

Een van de maatregelen die daarin onmisbaar is, is een directe huurkorting op slecht geïsoleerde woningen. Het liefst vanaf energielabel C of lager. Het is namelijk ronduit oneerlijk dat je in de armoede komt omdat je verhuurder niet kan of wil verduurzamen. Deze huurverlaging helpt op korte termijn Amsterdammers de winter door en biedt verhuurders op lange termijn een prikkel om de verduurzaming van woningen te versnellen.

De expertmeeting over de energiecrisis en energiearmoede afgelopen dinsdag in de Amsterdamse gemeenteraad gaf mij ondanks alle uitdagingen en schrijnende verhalen ook hoop. Van corporaties tot energiemaatschappijen tot huurdersverenigingen: overal zag ik de wil om heel snel tot oplossingen te komen om de meest kwetsbare Amsterdammers de komende winter door te helpen. Kwetsbare mensen die al veel te lang in de steek gelaten zijn door de overheid.

Laten we er de komende winter alles aan doen om de pijn voor hen zoveel mogelijk te verzachten. Solidair beleid is daarvoor nu absoluut noodzakelijk.

Lian Heinhuis is fractievoorzitter van de PvdA Amsterdam en woordvoerder volkshuisvesting en duurzaamheid.