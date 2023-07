Opinie: ‘Vanwaar dat nare leedvermaak over VanMoof?’

Beeld Vincent Spiering

‘Vanwaar dat nare leedvermaak over VanMoof?’

Met verbazing zie ik de teneur in de media over de teloorgang van VanMoof. Het is geweldig dat dit bedrijf failliet gaat! Die stomme yuppenfietsen. Iedereen die op een VanMoof rijdt, is een yup. Sowieso! En yuppen zijn stom. Alle yuppen de stad uit. Alle VanMoofs met hun berijders de stad uit! Jaaaaaa! Leve de verdraagzaamheid.

Groot leedvermaak: VanMoof failliet! Net goed. Waarom? Waarom dit verkneukelen? Letterlijk eerder op de opiniepagina’s van deze krant: ‘Voor de vele VanMoofhaters is het genieten’.

Echt? Is het genieten als een bedrijf failliet gaat en 800 werknemers op straat staan? Als twee ondernemers, broers, hun bedrijf ten onder zien gaan?

Is het genieten vanwege die mensen die een VanMoof kochten, grote aanschaf, als alternatief voor auto of scooter om naar het werk te gaan (ik heb het hier niet over mezelf, maar ken genoeg van deze voorbeelden) en dan de pech hebben dat de fiets nog in reparatie staat? Die nu geen direct alternatief hebben voor hun werk als wijkverpleegkundige in andere delen van de stad?

Kom op VanMoofhaters: wees eens wat ruimdenkender. Niet elke VanMoofrijder is naar. En heus er zijn er ook met een normale bel (zoals ik). Wees lief voor elkaar. En voor de stad.

Evelyn van Dijk, Amstelveen

Zomergasten (I): ‘Het programma krijgt het karakter van een marathoninterview’

Zomergasten, een programma om jaarlijks naar uit te kijken. Krijn ter Braak bedacht het. Bekende of onbekende tv-kijker stelt zijn eigen tv-avond samen met verrassende fragmenten en vertelt waarom juist dit fragment. Het programma krijgt nu echter steeds meer het karakter van een marathoninterview. Ook mooi, maar geen Krijn-ter-Braakje. Jammer. Theo Maassen: compliment voor het interview.

Werner Paans, Soest

Zomergasten (II): ‘Intelligent leven vernietigt zichzelf’

Thomas Hertog was in Zomergasten stellig over de vraag of buitenaardse intelligentie bestaat. Hierbij gaat het om de Fermiparadox: ‘Als er op grond van statistische waarschijnlijkheid zoveel buitenaardse beschavingen in de kosmos zijn, waarom is er dan geen enkel bewijs daarvoor, zoals sporen van bezoek, contactpogingen of radiosignalen?’

Hertogs conclusie – ‘we zijn alleen in het heelal’ – is slechts één in een reeks van mogelijke verklaringen voor de Fermiparadox, sla de Wikipedia er maar op na. In Zomergasten kwam een veel waarschijnlijkere oplossing niet aan bod, namelijk: ‘intelligent leven vernietigt zichzelf’. Het krioelt van het leven in de kosmos en veel daarvan ontwikkelt zich ook tot intelligentie.

Maar zodra intelligent leven de techniek heeft om zichzelf te vernietigen, doet het dat ook en dat is vóórdat het zich buiten de eigen planeet kan begeven. Zelfvernietiging bijvoorbeeld in een kernoorlog, door klimaatverandering of door kunstmatige intelligentie. Ik vrees dat homo sapiens geen uitzondering gaat zijn.

Ludo Grégoire, Leiden.

‘Het wachten is op een overschot aan kantoren!’

Herman Stil slaagt er altijd maar weer in fascinerende artikelen over opmerkelijke zaken in Het Parool te publiceren. Zo deelt hij zijn fenomenale kennis van de Amsterdamse kantorenmarkt met zijn lezers en lezeressen.

Dit bepaald niet stoffige onderwerp wordt nog sensationeler als hij meldt dat de gelijkenis met de Amsterdamse woningmarkt zeer treffend is. Beide markten zitten volledig op slot. Verschil is wel dat in de kantorenmarkt de varkenscyclus heviger, eerder en feller zal zijn dan bij de woningmarkt. Kantoren kunnen nu eenmaal sneller uit de grond gestampt worden. Het wachten is derhalve op een overschot aan kantoren!

Imre Rácz, Enschede