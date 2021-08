Opinie: ‘Vannacht geen oog dichtgedaan door toeristen. Het oude normaal is weer begonnen’

Beeld Getty Images/EyeEm

Oude normaal

Net als de rest van de Kinkerbuurt heb ik vannacht geen oog dichtgedaan door het oorverdovende ­gekrijs op straat van een stel geflipte toeristen. Het oude normaal is weer begonnen.

Anne van den Bergh, Amsterdam

Inzameling Max

Ik ben een fan van de programma’s van Max, maar de reden waarom ­deze omroep een speciale actie doet voor slachtoffers van de overstroming in Zuid-Limburg, ontgaat mij volledig.

Er is een speciaal gironummer voor de ramp geweest en de regering heeft hulp toegezegd, dus wat is de toe­gevoegde waarde?

Ik gun de slachtoffers alles en hoop van harte dat zij hun leven weer kunnen oppakken, daar gaat het niet om, maar deze actie lijkt mij een beetje een Jan Slagteractie.

Frans van ’t Hull, Amsterdam

Verkeershandhaving

Maandag 16 augustus stak ik, man van 74, lopend op de Prins Hendrikkade in westelijke richting de Nieuwezijds Voorburgwal over op het zebrapad, nadat het voetgangerslicht op groen was gesprongen.

Van de andere kant kwam een aantal fietsers die, hard door rood rijdend en hard bellend, rechtsafslaand het zebrapad negeerden, aldus twee verkeersregels overtredend, waarop zich met mij meerdere voetgangers bevonden, die opzij moesten springen om de fietsers ternauwernood te kunnen ­ontwijken.

Ikzelf werd geschampt door een ­dame – type overjarige hippie in ­vrolijke bloemetjesjurk op een met bloemetjes versierde fiets – waarop ik haar in een reflex en uit zelfbehoud van mij afduwde.

De dame stopte en begon hard te roepen dat ik van haar af moest blijven, hetgeen leidde tot een woordenwisseling, waarop zich twee heren in burger ermee gingen bemoeien, die meedeelden van de politie te zijn en mij maanden rustig te zijn, omdat de nog steeds hard roepende mevrouw helemaal gelijk had.

Ik laat het hier verder bij, de lezer zal zijn of haar eigen conclusies ­kunnen trekken aangaande de ­handhaving der verkeersregels in deze stad.

Koos Zijlstra, Amsterdam

RIH-fietsen

Mooi herkenbaar verhaal over de legendarische RIH-fietsen afgelopen zaterdag. Wij hebben nog twee originele toerversies uit de jaren tachtig uit de Westerstraat, in twee net verschillende maten, met alleen wat vervangen onderdelen.

Nee, ze zijn niet te koop, want ze gaat te zijner tijd naar sportieve jongere familieleden. Hoe beroemd RIH onder vaklieden was, merkten we in de jaren negentig tijdens een toertocht in de vroegere DDR.

We gingen voor wat bijstellinkjes ­argeloos naar de plaatselijke fietsenmaker in Wismar, die ons smeekte onze geplande dagtocht op leenfietsen van hem te maken, zodat hij onze RIHs een flinke onderhoudsbeurt kon geven – lees: helemaal uit elkaar halen en weer in elkaar zetten.

Tot nog maar een paar jaar eerder was hij reparateur/monteur geweest van de beste toenmalige ‘staatsamateurs’, die met veel bureaucratisch en wisselkoersgeharrewar RIHs hadden kunnen kopen. Voor latere onder­delen moesten gecompliceerde ruilhandeltjes met gesloten beurzen worden geregeld.

Aan het eind van de dag kregen we onze RIHs met een stralend ‘bitte schön, danke schön’ in perfecte staat terug. We kregen nog net geen geld toe.

Peter Sluiter en Jos Leenhouts, ­Amsterdam

Taalverloedering

Er zijn krachten gaande om non-­binaire mensen, die niet met ‘zij’ of ‘hij’ willen worden aangesproken, voortaan met ‘hen’ te benaderen.

Nu voorziet de Nederlandse taal al in deze uitdaging: er bestaan ‘zij’, ‘hij’ en ‘het’. Wat niet vrouwelijk en mannelijk is of wil zijn, is onzijdig. Of ongeslachtelijk zo men het wil seksualiseren. Waar het om gaat: neutraal.

Voor de non-binaire medemens geldt dan bijvoorbeeld: ‘Het fietst door de stad op een/de fiets’ in plaats van ‘Zij/hij fietst door de stad op haar/zijn fiets’. Duidelijk.

Dus waarom de Nederlandse taal geweld aan zou moeten worden gedaan met in plaats van het aloude ­gebruik van ‘het’ te moeten zeggen ‘Hen fietst door de stad op hun fiets’, is volstrekt onnodige taalverloedering.

Mogelijk wordt het hanteren van ‘het’ gevoelsmatig als niet prettig ­ervaren. Maar omgekeerd voelt fout taalgebruik hanteren ook bijzonder onprettig – en vooral: onnatuurlijk.

En dit laatste wil uiteraard binair noch non-binair Nederland, mag ik hopen.

Peter Moens, Muiderberg

Binnenstadbewoner

De bezoeker keert terug, is de naam van de zesdelige zomerserie in deze krant over het toerisme in deze stad, met donderdag het laatste deel: het vervoer. Hiervoor was er onder andere aandacht voor hotels, horeca en winkeliers.

Maar volgens mij mist er nog een zevende deel: de binnenstad­bewoners. Het ontbreken hiervan lijkt mij veelzeggend.

Alle belanghebbenden mogen druk lobbyen voor het toerisme en allerlei onbewezen beweringen doen.

De bewoners hebben het nakijken, die krijgen niet eens meer het woord. De strijd is kennelijk beslist: de binnenstadbewoners hebben de strijd tegen de overlast al verloren.

En eigenlijk is het ook al te laat.

De kermis in de binnenstad draait bijna weer op volle toeren. Weg ­voornemens over minder coffeeshops en prostitutie.

Te triest voor woorden.

Peter Stut, Amsterdam

Kosten Afghanistan

Laten we de balans opmaken van twintig jaar Amerikanen in Afghanistan, in dollars.

De Amerikaanse uitgaven bedroegen 2 biljoen. Nu bedraagt het ­Afghaans bruto binnenlands product (bbp) 20 miljard.

De Amerikaanse uitgaven waren dus goed voor 100 jaren Afghaanse output. Maar vanuit kostenperspectief is het Amerikaanse bbp de relevante maatstaf en dat is duizend keer meer, 20 biljoen dollar.

De Amerikaanse uitgaven vertegenwoordigen dus een tiende jaar Amerikaanse output, dat is ruim een maand nationale inzet voor het project Afghanistan.

De opbrengsten van het project laat ik hier buiten beschouwing.

Thijs ten Raa, Amsterdam