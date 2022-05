Opinie: ‘Vandaag Inside was verre van woke, net als het overgrote deel van het land’

Over vrouwenvoetbal werd door de mannen van Vandaag Inside schamper gesproken. Beeld BAS CZERWINSKI/ANP

Het na veel gekrakeel gestopte tv-programma Vandaag Inside vond ik vooral sterk wanneer de mannen het over niet-voetbalzaken hadden, interessant om te horen wat echte mensen te zeggen hadden over actuele maatschappelijke kwesties.

Echte mensen, daarmee bedoel ik niet de ‘man op straat’. Derksen, Van der Gijp en Genee zijn ‘meer’ dan dat. Zo is de laatste jurist, was Derksen jarenlang hoofdredacteur van een groot blad en erkend muziekkenner, en zijn Van der Gijps beste vrienden een bekend chirurg en een acteur/schrijver (Maarten Spanjer). Echte mensen, niks gespeeld of geacteerd, maar wel levenservaren, zelfrelativerend, bepaald niet dom en prima op de hoogte.

Echte mensen zijn zeldzaam in Nederlandse praatprogramma’s. Presentatoren en hun gasten, bekende Nederlanders, gedragen zich voor de camera meestal anders dan in de kleedkamer. Ik kan het weten: ik was tv-redacteur, later ook zelf weleens te gast in een tv-programma. Ze spreken zich niet uit, en als er al een mening komt, is die obligaat en geaccepteerd in hun Amsterdamse of Gooische reservaat.

Normaal is het niet

In Vandaag Inside gebeurde dat niet. Van der Gijp verscheen proestend met pruik en in jurk en wenste Renate genoemd worden, daags nadat een bekende Vlaming zijn geslachtsverandering bekend had gemaakt bij DWDD. Schande! Nee, helemaal niet, want de mediareflex om te doen alsof de coming-out heel normaal is, was fijn voor de Belg, maar laten we eerlijk zijn: normaal is het niet. Want niet volgens de norm. Van der Gijp keurt het met zijn act niet af, maar geeft uiting aan zijn verbazing. Net zoals er bij de bakker over zou worden gesproken.

Ander voorbeeld, vrouwenvoetbal. Daar werd in het programma schamper over gesproken. Foei, vrouwonvriendelijk! Helemaal niet, de mannen zien gewoon dat die sport – anders dan bijvoorbeeld vrouwenhockey – nog niet zo ver ontwikkeld is.

Of, nog veel erger, in VI werd begrip opgebracht voor mensen die Zwarte Piet zwart willen houden. Ze begrijpen dat ‘de provincie’ de hakken in het zand zet, wanneer die door de landelijke media als achterlijke tokkies wordt weggezet.

Vandaag Inside was verre van ‘woke’. Zoals het overgrote deel van het land dat niet is en vaak met stomme verbazing kijkt naar de Hilversumse wenswerkelijkheid. Vandaag Inside was eigenlijk het enige praatprogramma waar maatschappelijk ongemak benoemd werd zonder politieke correctheid. Soms kort door de bocht, maar in ieder geval op zo’n manier dat mensen mee konden lachen over randstedelijke hypes. Johan Derksen gleed uit met zijn anekdote. Het is zeer jammer dat hiermee dit belangrijke programma ook verdwenen is.

Mark Schalekamp (schrijver/journalist), Amsterdam