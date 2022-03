Opinie: ‘Van wie is de Pride nu eigenlijk?’

De botenparade van de Pride is uitgegroeid tot een gigantisch evenement. Beeld ANP

In Het Parool van zaterdag schreef Derk Sauer over de leider van de Russisch-orthodoxe kerk Kirill van Moskou en diens opvattingen over de oorlog in Oekraïne. Kirill ziet die oorlog als een kruistocht tegen Westerse decadentie met de homoparade als duidelijk afschuwelijk beeld. Decadentie ten top dat zelfs met geweld mag worden bestreden, de verhalen over de positie van Russische lhbtiq zijn bekend.

In dezelfde editie van Het Parool (zelfs op de voorpagina) wordt bericht over een initiatief van de gemeente Amsterdam, die een klankbordgroep had samengesteld om te oordelen over het voortbestaan van de Amsterdam Pride. Een initiatief waarvan nu lijkt dat de gemeente de regie in handen heeft genomen.

Mijn eerste vraag is: wie gaat er eigenlijk over dit initiatief? En direct daaropvolgend: wie stelt zo’n klankbord groep samen en vanuit welke criteria?

Kennelijk moet de Amsterdam Pride volgens een groep mensen een protestbijeenkomst worden en is alles wat feest is of commercieel uit den boze. Al die hetero’s die ‘aapjes kijkend’ de Canalparade volgen en al die bedrijven die aan ‘pinkwashing’ doen...

Natuurlijk kan alles anders, maar ik geloof in de kracht van het hele evenement: én de bezinning én het protest én de cultuur, maar zeker ook de zwierigheid van de parade. Vrijheid moet je ook kunnen vieren en dat maakt (maakte) de Pride altijd al tot een geweldige meltingpot van mensen die zeker niet allemaal in groepjes zijn in te delen en zich zeker niet zomaar door iemand laten vertegenwoordigen in klankbordgroepen.

Het op merkwaardige wijze samenstellen van dit soort overlegorganen moet je niet aan de gemeente overlaten, zeker niet als daar politieke ladingen achter zitten. Een volwassen lhbtiq-gemeenschap kan zelf onderling uitmaken wat goed is en wat beter kan. De uitslag van dit ‘onderzoek’ waarbij, zoals Siep de Haan in zijn eerste reactie al terecht zei, de mainstream niet betrokken is, zal voor de gemeente een leidraad zijn om zich intensief met de toekomst van de Amsterdam Pride bezig te houden...

Maar van wie is die Pride nu eigenlijk? Is het omdat je subsidie verleent dat je dan ook in de vezels van een evenement moet stappen of is die subsidie niet gewoon geld van de gemeenschap om een evenement als dit, waar de stad trots op mag zijn, in stand te houden.

Zelfs zo trots dat het kennelijk een moordzuchtige prelaat in Moskou inspireert om gevaarlijke uitspraken te doen. Ik denk dat het feest op en rond de bootjes voor lhbtiq in een onderdrukkend regime ook een inspiratie kan zijn hoe het leven anders kan worden, vrijer en vrolijker.

Huub Verweij, mede-oprichter van de Amsterdam Pride