Opinie: ‘Van der Sar, een goede keeper is nog geen geschikte algemeen directeur’

Beeld Vincent Spiering

‘Edwin, een goede keeper is nog geen geschikte algemeen directeur’

Edwin. Je was de beste keeper die Ajax ooit heeft gehad. Ook tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal heb je vele punten voor ons land gepakt, dank hiervoor. Als een vis in het water stond je in het doel, het paste als een maatpak.

Nu, ruim tien jaar later, is alles anders. Je bent algemeen directeur van Ajax. Met pijn in ons Amsterdamse hart moeten we helaas constateren dat de vis in het water is verworden tot een angstige, schuwe wezel. Iedereen kan zien dat het maatpak nu een goedkope spijkerbroek is die knelt aan alle kanten. Edwin, een goede keeper is nog geen geschikte algemeen directeur. Doe jezelf een lol: ‘kappen met die shit’.

Wim Leenders, Amsterdam

‘Laat die appel smaken naar een heerlijk lopende camembert’

Het pleidooi om ‘gezond’ voedsel goedkoper aan te bieden en de ongezonde producten zwaarder te belasten, zal niet werken. Immers, de essentie is de eetcultuur van de individu te veranderen. En dat moet je zelf doen met veel discipline, durf en doorzettingsvermogen. Dwang faalt bij voorbaat. Dat is precies het sneuveltraject.

Wat dan wel de oplossing is? Laat knisperende frisse sla smaken naar dito crispy chips, spruitjes naar een bitterbal en bied een appel aan die smaakt naar een rijpe mild-lopende rauwmelkse camembert. De industrie met belazerende e-nummers moet dit in een handomdraai kunnen regelen. Een mager, gezond en smakelijk Nederland ligt in het verschiet.

Peter de Graaf, Hoofddorp

‘Vraag aan de locals waar je lekker kunt eten’

Op een zaterdagavond in de metro van station Amstel naar Amsterdam Centraal zat ik tegenover twee jongens van ongeveer negentien jaar oud. “Mevrouw, mag ik u iets vragen?” vroeg een van hen. “Komt u uit Amsterdam?” Als een echte Amsterdammer bevestigde ik trots: “Ja, ik ben hier opgegroeid.” “We gaan naar het Leidseplein om te stappen en willen daarvoor iets eten en drinken. Heeft u tips?”

Wat een verademing. Wat een contrast met hun leeftijdsgenoten die als makke schapen aansluiten in TikTokrijen. Een lekker dagje Amsterdam. Waar kunnen we iets eten? Laten we het opzoeken op TikTok of Instagram. Nee. Houd op. Lange rijen in smalle straatjes waar je op een normale dag al nauwelijks je kont kunt keren. Langs de grachten scheuren meeuwen vuilniszakken open en vliegen rond met witte plastic bakjes in hun snavels.

In het pre-internettijdperk gebruikten we ons eigen netwerk om de weg te vinden in een onbekende stad. Of we vroegen voorbijgangers waar een lekkere bakkerij in de buurt was. Dit zorgt voor spreiding van het toerisme in de stad, een authentieke ervaring én contact met de lokale mensen. Want met de jongens had ik het niet alleen over waar ze konden eten en drinken. We spraken ook over waar ze vandaan kwamen, hun muzieksmaak, uitgaan en wonen in Amsterdam.

Neem een voorbeeld aan deze twee jongens. Vraag in een onbekende stad spontaan de locals waar je een lekker hapje en drankje kunt doen.

Stella Balikci, Amsterdam