Opinie: ‘Van 3000 Afghanen heb je echt geen spatje last’

‘Van 3000 Afghanen heb je echt geen spatje last’

Ik erger mij dood aan het enorme egoïsme van de Nederlandse bevolking in de reacties op de komst van Afghaanse vluchtelingen. Denk eens aan een ander! Mensen verlaten hun land niet voor hun lol. Leven onder de Taliban is geen leven. De Taliban vormen een regime dat louter en alleen terreur kent. In de Tweede Wereldoorlog hebben andere volkeren hun leven voor onze vrijheid gegeven.

Ze zeiden niet: ‘Eigen volk eerst.’ Ik heb gelezen dat het om 3000 Afghanen gaat. Daar hebben jullie, die zo negatief over de komst van deze vluchtelingen denken, echt geen spatje last van. Jullie kunnen gewoon je comfortabele leventje voortzetten. Als jullie er tijd voor hebben, ga dan eens vrijwilligerswerk bij deze vluchtelingen doen. Dan leer je deze mensen kennen en verandert dat wellicht jullie negatieve blik op vluchtelingen!

Aafke Klopman, Leeuwarden

‘Ja, ik heb woonschaamte, maar wat moet ik?’

In reactie op de ingezonden brief van Annique Guyaux van zaterdag over woonschaamte: ja, ik heb last van woonschaamte. Ik woon, sinds mijn zoon uit huis is, alleen in een vierkamerwoning die ik graag zou gunnen aan een gezin. Echter, ik heb een eenpersoonssalaris als verpleegkundige dat boven de huurgrens ligt, maar te weinig is om alleen in de vrije sector te kunnen wonen.

Ik wacht dus maar op de hoofdprijs van een of andere loterij om dat huisje van 50-60 vierkante meter te kunnen kopen in de Staatsliedenbuurt waar ik al veertig jaar woon.

Jet Groen, Amsterdam

‘Laat onze democratieën altijd een positief baken vormen’

Het is niet eenvoudig om iets positiefs te zien in de massale evacuatie van Afghanen. Maar na een dramatische onderschatting van het verschil tussen een gemaakt leger versus beroepsvechters die de Taliban al decennia zijn, is er toch een ongekende luchtbrug tot stand gekomen waarmee heel veel Afghanen naar veiliger landen kunnen uitwijken. Waar ze, hopelijk, een nieuwe toekomst kunnen opbouwen. Dat levert ook de beelden op waar we het Westen op zijn best zien. Militairen en burgers die tot het uiterste gaan om mensen te helpen, te troosten en te bemoedigen.

Als we die waarden vasthouden, met heel veel dank aan onze landgenoten die deze ook nu weer laten zien, zullen onze democratieën altijd een positief baken vormen in een overwegend autocratische wereld. Iets dat we ons, met alle fouten die we internationaal gezien maken en met alle dingen die ook in ons land zelf beter kunnen, best wat vaker mogen realiseren.

Jeroen Bos, Amsterdam

‘Heerlijke oorveeg voor Bernhard jr.’

Ik ben een behoorlijk monarchistische lezer van Het Parool – ja echt, dat gaat samen. Maar de oorveeg die Theodor Holman 27 augustus aan Prins Bernhard jr. gaf, heeft me naar adem doen happen van het lachen. Wat heerlijk wanneer je iemand zo eloquent het putje in kan schrijven.

Matthijs Hoogland-Mater, Amsterdam