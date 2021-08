Opinie: ‘Vallen die Segways niet te weren uit het drukke centrum?’

Segways op de Zeedijk. Beeld Floris Lok

Het was schrikken vorige week toen ik zag hoe een oudere vrouw plotsklaps op het trottoir belandde doordat de Segway waarop ze stond onbestuurbaar was geworden. De reden was een trottoirband waar ze overheen moest omdat de straat nog steeds of alweer was opgebroken, ter hoogte van het Stadsarchief in de Vijzelstraat.

Op het terras waar ik mijn broodje zat te eten, sprongen verschillende mensen overeind om de vrouw te hulp te schieten. Ze was duidelijk moeilijk ter been en had de grootste moeite om overeind te komen. De rest van de toeristen op de Segways reed gewoon verder, allen druk balancerend om toch vooral hun voertuig onder controle te houden in de drukke, half opgebroken straat.

Na enige tijd kreeg de begeleider, een forse vijftiger, in de gaten dat er iets aan de hand was en kwam hij terugrijden. Hij tilde de vrouw overeind en zette haar pardoes weer op het lompe apparaat. De vrouw hield zich groot, onderdrukte haar angst en probeerde wiebelig haar evenwicht te hervinden. Toen ik hem zei dat ik het nogal onverantwoord vond om met deze ‘vervoersmiddelen’ door de drukke binnenstad te rijden met niet al te fitte toeristen erop, werd de begeleider kwaad. “Ik weet heus wel wat ik doe, wat weet u ervan? Ik rij al tien jaar met mensen door het centrum.”

Boos gaf hij de oude vrouw een duwtje zodat ze weer vooruit spoot, richting de rest van de groep, die al in de verte verdwenen was.

Zou het nou niet mogelijk zijn de Segways uit het drukke centrum te weren? Niet alleen om de toeristen te behoeden voor valpartijen, maar ook om Amsterdammers te beschermen die proberen hun weg te vinden op de toch al drukke fietspaden in het centrum. Wat gelukt is met de bierfiets, moet met deze vehikels toch ook kunnen?

Lise van de Kamp, Amsterdam