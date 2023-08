Opinie: ‘Vakkundig calculeer ik hoe bloot ik kan zijn in de stad’

Deelnemers aan de Women’s March, een dag na Internationale Vrouwendag. De deelnemers komen op voor gelijkheid voor vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen in de samenleving. Beeld Robin Utrecht/ANP

De feminist in mij ontlook toen er aan de wanden van mijn middelbare school stiekem ‘bangalijsten’ werden geplakband. Scholieren stelden anoniem een lijst samen van de meest sletterige meisjes. Het was de schrik van de jaren tien voor elk meisje in de onderbouw.

Omdat we rond de dertien waren en nog niet seksueel actief, werd onze slettenstatus gebaseerd op de blootheid van onze outfits, of er een foto met decolleté online stond op Hyves en roddels van jongens die beweerden dat ze het derde honk met ons hadden behaald. Het werd gauw duidelijk: Ben je bloot, dan deug je niet.

Stempel ‘slet’

Voor dikke meisjes was de inzet nog hoger: Als zij wat van hun huid lieten zien, waren ze sletterig én dik, wat al een scheldwoord op zich was. Anno 2023 is vetfobie nog steeds aanwezig, maar bij de meedogenloze scholieren van mijn middelbare stond dik zijn al helemaal gelijk aan lelijk zijn.

Platte meisjes konden niet te bloot zijn want dan zouden wij ons gebrek aan borsten verklappen, maar meisjes die al op jonge leeftijd grote borsten hadden, konden al helemaal niks straks of laag uitgesneden dragen. Bij hen hing de stempel ‘slet’ nog sneller boven het hoofd.

Vierde feministische golf

In mijn pubertijd laaide de vierde feministische golf op, getekend door de boeken van Rebecca Solnit en Laura Bates en ontwikkelingen als #FreeTheNipple en de #MeToo-movement. In 2011 startte de Slutwalk in het Canadese Toronto nadat een politieagent studentes had aangeraden niet te bloot over straat te gaan als ze niet wilden worden aangevallen. De relatie tussen mensen met een ‘vrouwelijk’ lichaam en blootheid werd een van de hoofdthema’s: Welke lichamen mogen er allemaal bloot zijn? Beïnvloedt bloot zijn je waardigheid? Of nog belangrijker, beïnvloedt bloot zijn je veiligheid?

Naar mijn eerlijke maar pessimistische mening zijn de winsten van de vierde golf eerder uitzondering dan regel. Een miljoenenproducer is terechtgesteld voor de verkrachting van tientallen vrouwen, maar seksueel geweld op de werkvloer gaat ongestoord verder.

Een dikke, Zwarte vrouw als Lizzo wint Grammy’s, maar dikke vrouwen kampen alsnog met (medische) discriminatie en vetfobische opmerkingen. Tijdens de Canal Parade durven sommige vrouwen hun blote tepels te tonen, maar op Instagram worden diezelfde tepels gerapporteerd als pornografisch en daarna verwijderd.

De vierde feministische golf is een revolutie in de hoofden van mensen die gezien worden als vrouw. En ook dat is winst. De straten zijn misschien niet veiliger en de schoonheidsidealen zijn niet minder rigide, maar we zijn minder bereid om het te pikken.

De stemmetjes in onze hoofden die ons voorheen vertelden dat we dat ene topje echt niet aan kunnen doen, want ‘ik ben te groot, te plat, een slet of ik vraag er om’, zijn langzaam aan het uitdoven. De afweging tussen veiligheid en vrijheid wordt bewuster gemaakt: het inperken van de eigen vrijheid wordt minder makkelijk verteerbaar.

Het liefst een blote vrouw

Ik ben zelf het liefst een blote vrouw. Ik hou van hoe mijn benen meewiegen met de stappen die ik zet, ik hou van mijn blote buikje en ik hou van het gevoel van de zon op mijn huid. Vakkundig calculeer ik hoe bloot ik kan zijn in de stad. In Amsterdam kan ik vaak rekenen op de solidariteit van vrouwen en non-binaire mensen die ook de vierde golf in hun hoofd met zich meedragen. Op Koningsdag probeerde een man mijn buik ongevraagd te betasten en twee vrouwen sprongen direct in zijn weg. In de club Bitterzoet probeerde een man mij tegen hem aan te trekken en een vriendin duwde hem meteen van me af.

Langzaam maar zeker, door middel van gesprekken tussen vrienden en in kranten, op de werkvloer en op tv, verspreidt de vierde golf zich ook naar de hoofden van welwillende mannen. Ik merk dat ook zij anders gaan kijken naar hun blote medemens. Nu woorden als consent en slutshaming ingeburgerd raken is bloot niet langer een uitnodiging voor commentaar op je gewicht of opmerkingen van seksuele aard.

“Mag ik jou een compliment geven?” zo sprak een man op een festival me laatst aan. Hij stond een eindje van me af, lachte vriendelijk en zijn handen zaten in zijn zij, zonder aanstalten om me aan te raken. “Ja,” reageerde ik. “Je hebt echt heel mooie billen.” Ik bedankte hem en hij danste vrolijk verder met zijn vrienden.

De stad wordt elke zomer een stukje bloter en niet alleen omdat de aarde opwarmt. Met de frisse wind van de vierde golf in onze rug eisen we ruimte, vrijheid en veiligheid op voor onze lichamen, in alle soorten en maten.