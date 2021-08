Opinie: ‘Vaccineren doe je meer uit vertrouwen dan met je verstand’

Studenten laten zich prikken op de campus van de Radboud Universiteit. Beeld ANP

Om fysiek hoger onderwijs veilig mogelijk te maken, pleitten sommige wetenschappers voor vaccinatieplicht voor bezoekers van de campus. Soms hoor ik het argument dat studenten het intellect hebben om te begrijpen dat vaccineren de verstandige keuze is. Ik schrik daarvan omdat ik vrees dat de keuze om te vaccineren vooral gebaseerd is op vertrouwen en niet op verstand.

Een afgestudeerde vriendin zoekt altijd beide kanten van een debat op, vooral op sociale media, waar de verschillende perspectieven zich het helderst aftekenen. Zij wees me op een besloten coronagroep. Daar zouden artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften staan die tegen vaccinatie pleiten. Als wetenschapper verheugde ik me wel op een discussie en stiekem ook op het vooruitzicht haar gerust te kunnen stellen dat ze de bronnen verkeerd begrepen had.

Ik bezocht de coronagroep en scrolde langs berichten over jonge vaccin-doden en ontstoken hartspieren. Eén artikel klikte ik aan maar nog voor ik het gelezen had en de kwaliteit had kunnen beoordelen, sloot ik het weer. De berichten die ik gelezen had, maakten me bang. Mijn vaccinatieafspraak boekte ik gewoon in. Ik ken onderzoekers die aan vaccins werken en heb vertrouwen in de informatie die het Journaal en de krant me geven, meer dan ik vertrouwen heb in de bronnen die sociale media mij presenteren.

Mijn keuze om me te laten vaccineren is gebaseerd op vertrouwen. Als ik me door verstand had laten leiden, had ik de bronnen die mijn vriendin aandroeg zorgvuldig gelezen en als tegenargumenten afgewogen. Maar hoever was ik puur op verstand gekomen?

In mijn eigen onderzoek zie ik hoeveel kennis en tijd er nodig is om bronnen goed te beoordelen. Ergens in de beslissing om wel of niet te vaccineren zal zelfs de wetenschappelijke leek moeten vertrouwen op iemand die bronnen heeft samengevat in een duidelijke mening.

Als de samenleving goed voor ons is geweest, zoals in mijn geval, is het makkelijk om bronnen zoals het Journaal te vertrouwen. Als we in de steek gelaten zijn, bijvoorbeeld doordat we geen woning kunnen vinden of gezondheidsproblemen hebben waar de zorg geen oplossing voor heeft, is het denk ik veel moeilijker om blindelings te vertrouwen op maatschappelijke instellingen.

Zou het voor de diversiteit van het wetenschappelijk debat en kansengelijkheid niet ontzettend belangrijk zijn om juist studenten uit verschillende informatiebubbels elkaar fysiek te laten ontmoeten?

Katinka van der Kooij, Amsterdam