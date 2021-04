Opinie: ‘Vaccineer al het zorgpersoneel zo snel mogelijk’

Beeld ANP

Na meer dan een jaar corona met in totaal bijna 60.000 opnames in ziekenhuizen, waarvan meer dan 10.000 patiënten op de ic, kraakt de zorg in zijn voegen. Het ziekteverzuim is met 8 procent aanmerkelijk hoger dan het landelijk gemiddelde, en iedere geïnfecteerde zorgmedewerker betekent dat collega’s en andere medewerkers ook in quarantaine moeten.

Wat de druk op de ‘achterblijvers’ alleen maar doet toenemen: opnieuw moeten patiënten worden afgebeld en belangrijke controles, behandelingen en zelfs hoognodige operaties uitgesteld. Wat vreselijk is voor de patiënten, maar ook een enorme belasting voor de mensen die dit slechte nieuws moeten brengen.

Het applaus voor ‘de helden van de zorg’ van een jaar geleden heeft allang plaats gemaakt voor schrikbarend toegenomen agressie in ziekenhuizen, omdat de wachttijden steeds langer worden en de lontjes steeds korter. Iedere bestuurder in de zorg weet het: medewerkers raken fysiek en emotioneel uitgeput. En dat komt mede door het verhoogde risico op besmetting voor zorgpersoneel omdat ze dag in dag uit in contact komen met patiënten, waarbij 1,5 meter afstand vaak helemaal geen optie is, net zo min als thuiswerken.

Het minste wat de overheid kan doen, is alle zorgmedewerkers optimale bescherming bieden door ze zo snel mogelijk te vaccineren. De vaccins zijn beschikbaar, de ziekenhuizen en klinieken kunnen het zelf, er is helemaal geen beletsel en het is broodnodig. En toch gebeurt het niet. Niet nodig, werd in het bestuurlijk overleg op 1 april op het ministerie van VWS besloten.

Het belang van het versneld vaccineren van alle zorgmedewerkers, ook zij die niet op de corona-afdelingen werken, stond eerder helemaal niet ter discussie: het zou meteen gebeuren na vaccinatie van de risicogroepen, de bedoeling was in maart, wat vervolgens april werd, toen mei en nu dus helemaal is afgeblazen. Ze moeten bij nader inzien toch maar gewoon op hun beurt wachten, hoe ongewoon hun situatie ook is.

Dit is niets minder dan een schande, en bovendien contraproductief. Als men de reguliere zorg overeind wil houden, moeten we dan niet eerst zorgen voor de mensen die dat voor ons moeten doen? De vaccins zijn er, we kunnen het en we bewijzen onszelf een dienst.

Marc Nelissen, bestuurder medische instelling MC Wetering, Amsterdam