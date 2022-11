Opinie: ‘Twintig miljoen toeristen én schadelijke uitstoot beperken? Amsterdamse luchtfietserij!’

Beeld Vincent Spiering

Klimaat

Goed nieuws. De ambtenaren van de gemeente laten zich niet langer in slaap sussen over het klimaat. (‘Ambtenaren luiden de noodklok om klimaat’, voorpagina van Het Parool van 31 oktober). In een brandbrief schrijven ze dat de gemeente er niet alles aan doet om verdere escalatie van de klimaatcrisis te voorkomen. De bewoners verkeren daardoor in gevaar. Ik herken het: kool en geit worden gespaard. Bijvoorbeeld, de gemeente wil minimaal twintig miljoen toeristen per jaar per vliegtuig over ons hoofd af- en aanvoeren en tegelijkertijd CO 2 -uitstoot beperken (om nog maar te zwijgen over uitstoot van andere (kankerverwekkende) stoffen). Typisch Amsterdamse luchtfietserij!

Loes Lauteslager, Amsterdam

Nieuwe dienstregeling

Vanaf 7 november past de NS opnieuw de dienstregeling aan omdat er te weinig personeel is. In een trein met twee treinstellen zijn twee conducteurs nodig om de veiligheid te waarborgen én om service te verlenen. Maar de treinen zijn dermate volgepakt met reizigers dat er zelfs voor een conducteur geen doorkomen aan is. Volgens de NS levert de nieuwe uitgeklede dienstregeling de reiziger meer zekerheid op. Zekerheid van nul service, dure treinkaartjes, volle treinen et cetera. Er moet snel iets veranderen want de NS is het spoor helemaal bijster. Nieuwe slogan? NS – No Service.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Zangtherapie

In Het Parool van 1 november stond een artikel over zingen na covid. Het deed me denken aan arts Jan Pieter Heije (1809-1876) die zang bevorderde voor kinderen die luchtwegklachten hadden (tbc heerste toen veel in de kleine huizen). Hij had toen al bedacht dat het goed gebruiken van je longen door zingen zou helpen bij longklachten. Onder andere daarom schreef hij Daar zaten zeven kikkertjes en Zie de maan schijnt door de bomen.

Marie-José Wouters, Amsterdam

Undercoverambtenaren

Wij als directie van Pakhuis de Zwijger vernamen via Het Parool dat de gemeente Amsterdam in 2015 ‘undercoverambtenaren’ heeft ingezet om in onze programma’s de richting van het gesprek expliciet te beïnvloeden.

Wij werken al jaren in onze publieke setting goed met de gemeente Amsterdam en veel andere partijen samen om urgente en belangrijke stedelijke onderwerpen te agenderen en te bespreken.

Onze ruim zeshonderd programma’s per jaar zijn gratis toegankelijk voor iedereen die mee wil praten over de hedendaagse uitdagingen en de stad van morgen. In deze programma’s staat de open en eerlijke dialoog centraal. Daarvoor is praten met een open vizier essentieel. Dat de gemeente Amsterdam onze programma’s op deze wijze probeerde te beïnvloeden verbaast en ontstemt ons.

We verwachten dat het stadsbestuur maatregelen neemt om herhaling te voorkomen.

Egbert Fransen, directeur