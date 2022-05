Opinie: ‘Twijfels bij beleggen in fastfood’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Wat blijkt: zorgverzekeraars beleggen nog steeds in fastfoodketens’

Enige weken geleden las ik in deze krant dat de overheid onderzoekt of het mogelijk is een wet te ontwerpen om de groei van fastfoodketens in te perken of te stoppen. Ook in de vier grote steden is men daar actief mee bezig.

Zorgverzekeraars proberen hun verzekerden te overtuigen van het belang van gezond leven via programma’s als a.s.r. Vitality en Gezond leven van Menzis.

Dan lees ik tot mijn verbazing in een andere krant dat zorgverzekeraars beleggen in diezelfde fastfoodketens: McDonald’s, Kentucky Fried Chicken en Burger King. Ze zeggen dat ze dit doen om eens achter de schermen te kunnen kijken waar deze bedrijven mee bezig zijn, om ze zo te stimuleren gezondere producten aan te bieden. Maar fastfood is niet gezond dus ik heb zo mijn twijfels.

Het is natuurlijk beter dan beleggen in de wapenindustrie of een oorlog financieren maar duurzaam beleggen is het niet.

Ilona Dekker, Nieuwegein

‘Hoe lang mogen vastgoedhaaien het oude Amsterdam nog naar de verdommenis helpen?’

Naar aanleiding van het nieuws van afgelopen maandag dat Amstel 50 voorlopig toch niet gesloopt zal worden, een paar aanvullende opmerkingen.

Blijkbaar weten nog maar heel weinigen dat ‘Amstel 50’ een van de oudste cannabiscoffeeshops van Amsterdam is en zo, dat wil zeggen als ‘locatie’, op zijn bescheiden wijze een vergelijkbare status heeft als opvolger van het al even befaamde ‘Koffiekeldertje’ op Frederiksplein 2 of 3 (ik kan het juiste huisnummer niet terugvinden).

Eind jaren vijftig, begin jaren zestig vond de ‘opgeschoten jeugd’ van toen daar zijn eerste huiskamer buiten het zicht van paps en mams als toevluchtsoord. Nu ja: in Amsterdam dan, nietwaar: hoe trots wil je zijn? Is dit een extra reden om het pánd Amstel 50 voor de sloophamer te behoeden?

Zelf ben ik intussen gepokt en gemazeld in mijn gevecht met vastgoedhaaien én de ambtenarij van de gemeente Amsterdam die zich al jaren te slap tegen deze roofdieren en vernielers van onze stad teweerstelt. Maar een feit is dat Amstel 50 vanaf om en nabij 1970 jarenlang eenzelfde toevluchtsoord was voor jonkies die niet automatisch pasten in het straatje van de keurig oppassende burger.

Zelf heb ik er in ieder geval tussen mijn 18de en 20ste in volkomen ontspanning hele middagen aangenaam doorgebracht. Nee, natuurlijk is dat geen extra reden tot behoud van een oud pand.

Ik stel voor dat wij de vraag omkeren: hoe lang zullen vastgoedhaaien en andere snelle ondernemers nog door de gemeentelijke ambtenarij in staat worden gesteld om het oude Amsterdam steeds verder te ‘moderniseren’ én naar de verdommenis te helpen?

Wouter van Oorschot, Amsterdam