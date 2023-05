Opinie: ‘Tussenstand: een op de twee kiezers in Turkije snakt naar verandering’

Jaarlijks ontvluchten ruim honderdduizend Turkse burgers hun land op zoek naar een beter bestaan in Europa, Canada of de Verenigde Staten. Beeld Getty Images

Vriend en vijand zijn het erover eens: Turkije zit op slot. De hoop was dat de presidents- en parlementsverkiezingen afgelopen zondag de sleutel zouden brengen om het land open te gooien. Velen dachten dat de oppositie zou winnen, maar een op de twee Turkse burgers denkt daar anders over: die zien Erdogan opnieuw als hun leider.

Al ruim twintig jaar staat Erdogan aan het roer. In zijn eerste jaren leek Turkije vooruitgang te boeken: de democratie, economie en welvaart floreerden. Dat lukte door de bereikte consensus tussen de regering en maatschappelijke en politieke groepen: alevieten, Koerden, nationalisten, kemalisten en gülenisten. Maar tien jaar geleden begon de ommekeer die het land steeds verder in de knel bracht. Heb ik hier bewijzen voor? Jazeker!

Overal waar ellende zijn intrede doet, ontvluchten mensen massaal het land. Waar komen de meeste vluchtelingen die de afgelopen jaren veiligheid en een betere toekomst zochten in Europa en zeker ook in Nederland vandaan? Oekraïne buiten beschouwing gelaten, zijn Turkije, Syrië en Afrika de drie grote leveranciers van vluchtelingen.

Sociale genocide

Dit zegt genoeg over het huidige Turkije en de interne sociale onrust. Mensen voelen zich onveilig en ongelukkig; ze zoeken een veilige haven in het democratische westen. Jaarlijks ontvluchten ruim honderdduizend Turkse burgers hun land op zoek naar een beter bestaan in Europa, Canada of de Verenigde Staten. We hebben het over artsen en andere academici, wetenschappers, docenten, zakenlieden en hun kinderen. Ze weten: als we niet weggaan, belanden we in de gevangenis of moeten we in sociale isolatie leven in ons eigen land.

Ze hoefden maar om zich heen te kijken om de mensen te zien die hun baan verloren, nergens een aanstelling kregen, geen uitkering, geen andere inkomsten. Stilletjes noemt men dit ‘sociale genocide’; hardop durft men dit niet te zeggen, want dan staat de volgende dag de politie op de stoep. Als Turkije verder op de koers van autocratie vaart, dan slaan opnieuw veel mensen op de vlucht.

De pot is leeg

Mensenrechten zijn met voeten getreden. De gevangenissen puilen uit van gearresteerde critici van het bewind. ‘Landverraders’ worden ze genoemd en allemaal kregen ze het predicaat ‘terrorist’ op hun voorhoofd opgeplakt. Het aantal gevangenen is na de couppoging van 2016 opgelopen tot circa vierhonderdduizend. En die groei lijkt niet te stoppen. Binnenskamers, in vertrouwd gezelschap, kun je de bittere grap horen: ‘In Turkije zitten meer slimme mensen achter de tralies dan daarbuiten.’

En dan de economie, dé factor die bepaalt hoe de vlag erbij hangt. ‘Elke lege pot kan een regering omverwerpen,’ aldus een Turks gezegde. En de pot is leeg. De koopkracht is lager dan toen Erdogan aan de macht kwam in 2001. De Turkse munt, de lira, heeft een dieptepunt bereikt en is aan chronische inflatie onderhevig. Dit is desastreus voor de koers van de lira ten opzichte van andere valuta. Maar de helft van de burgers voelt deze economische neergang nog niet in hun portemonnee.

Laten we de factor religie niet vergeten, hét stokpaardje van Erdogan. Volgens islamicity-index.org, een organisatie die meet welke landen islamitische waarden naleven, stond Turkije in 2022 op plaats 100. Nederland is gestegen naar de derde plaats, na Denemarken en Ierland. Conclusie: ook de ideale islambeleving is mislukt onder het leiderschap van Erdogan. Toch weet hij een grote groep gelovigen op het platteland en in de buitenwijken van de grote steden aan zich te binden. In hun ogen is hij een profeet.

Verandering

Nu de uitslag van verkiezingen. De partij van Erdogan heeft de meeste zetels in het Turkse parlement weten te bemachtigen. Echter is nog niet beslist of Erdogan alleenheerser kan blijven, zoals zijn diepste wens is. Over twee weken kiest het volk tussen Erdogan en Kiliçdaroglu. Het wordt opnieuw een nek-aan-nekrace. De oppositie kan de handen ineenslaan en de meerderheid halen, maar Erdogan beschikt over een betere infrastructuur om zijn electoraat naar de stembus te krijgen.

Tussenstand: een op de twee kiezers in Turkije snakt naar verandering. Dit blijkt nadrukkelijk uit deze verkiezingen, die een ultieme poging van de oppositie zijn om Turkije van het slot te halen. De sleutel ligt, zoals het hoort, in handen van het volk: welke kant kiezen de Turkse burgers? Beseffen zij wat de ultieme autocratie voor hen betekent? Op dat antwoord moeten we nog een paar dagen wachten. Eén ding is zeker: Europa en de rest van de wereld varen wel bij een democratisch en economisch gezond Turkije.