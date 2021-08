Opinie: ‘Treurig dat andere homo geschokt is als wij hand in hand lopen’

Regenboogvlaggen bij de Passengers Terminal aan de Piet Heinkade. Beeld Hollandse Hoogte/Rink Hof

Ik liep afgelopen zaterdag met mijn man door Amsterdam, op weg naar huis. We hadden in de middag wat gedronken in onze favoriete gaybar op de Zeedijk, daarna nog wat gegeten in een restaurant om de hoek waar we graag komen.

We waren voldaan en in goed humeur en liepen via de wallen en over het Oudekerksplein terug naar de Jordaan, waar we wonen. Ons hondje Belle, de vrolijkheid zelve, liep met ons mee en stal zoals gewoonlijk de harten van alle voorbijgangers.

Overal wapperden de regenboogvlaggen; Amsterdam had zich opgetuigd voor het jaarlijkse evenement rond vrijheid en liefde, al waren de Canal Parade en alle party’s afgelast vanwege de hardnekkige problemen rond Covid-19.

We zijn de zestig gepasseerd, niet (meer) zulke partygangers, al jaren getrouwd en gelukkig met elkaar. Onwillekeurig zochten we elkaars hand.

Ter hoogte van de Dam werden we aangesproken door een man. Dat wij zó over straat durfden lopen! Hij keek wel beter uit.

Hij was de week daarvoor nog achtervolgd door een auto met scheldende jongens en had zich buitengewoon onveilig gevoeld toen hij de volgende ochtend vroeg de deur uit moest om naar zijn werk te gaan.

Hij had de politie gebeld, maar die had niet veel voor hem kunnen doen. Zijn vrienden vonden het wat gênant dat hij ons aanklampte en probeerden hem mee te trekken, maar hij moest zijn verhaal duidelijk even aan ons kwijt.

We liepen door, maar het incident liet me niet los. Ik ben allang niet meer geschokt als wij worden nageroepen op straat, ook als we niet hand in hand lopen. Je haalt je schouders op; de jongens die ‘Homooos!!!’ roepen scheuren er meestal snel vandoor in hun auto dus je komt niet eens aan een confrontatie toe – en dat is misschien maar goed ook.

Maar het is eigenlijk te treurig voor woorden dat het je niet meer raakt, het feit dat het een andere homo opvalt als twee mannen hand in hand over straat lopen en dat als problematisch ervaart vind ik ronduit schokkend.

Amsterdam, de stad waar alles kan, wat is er met je gebeurd?

Anton Amir, Amsterdam