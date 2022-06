Opinie: ‘Trapjes uit Sloterplas gehaald: watertrappelen zullen we, tot we ondergaan’

De veiligheidstrapjes aan de steigers rondom de Sloterplas worden weggehaald. Beeld Eva Plevier

Sinds kort heeft de relatief nieuwe gebiedsbeheerder van de Sloterplas en Slotervaart iets leuks voor ons bedacht. De veiligheidtrapjes aan de steigers rondom de plas worden weggehaald. Op die manier gaan we liever pootje baden in twee afgezette zwemstroken voor kinderen, is de lumineuze gedachte. Nou ja, eentje eigenlijk, want de andere zwemstrook (de zuidoever) wordt daarvoor eigenlijk niet gebruikt. Die is te vies.

Watertrappelen zullen we!

We vallen allen om van bewondering over dit recente inzicht in de behoeften van de verschillende waterrecreanten die onze plas rijk is: de duikverenigingen, de zeilscholen, de suppers, de zwemmers, de roeiers, de bootjesvaarders. We hebben er niet om gevraagd. Het ging hartstikke goed tot nu toe. Maar wisten wij veel?

De gemeente heeft de oevers zeven jaar geleden voorzien van diverse mooie nieuwe steigers en veiligheidstrapjes rondom dit op een na grootste aangelegde stadsmeer ter wereld. Maar nadat na zeven fijne jaren twee schroeven van één trapje op een druk gebruikte steiger een beetje losraakten en burgers dit meldden, zodat de schroevensmid met de juiste waterpomptang even langs gestuurd zou worden, bleken we het helemaal mis te hebben.

Onze veiligheid moet ons juist worden afgenomen! Watertrappelen zullen we, tot we ondergaan. Het is ook peperduur om zo’n schroevensmid eens in de zeven jaar langs te sturen. Zoiets begrijpt toch iedereen. En ook: waar vind je zomaar twee nieuwe schroeven?

Verlossen

Overigens hadden burgers in afwachting van de schroevensmid het bewuste trapje zelf al met stalen beugels beveiligd. Men had begrip en compassie met de meer dan stroeve beslislijnen in ons lokale ambtelijke beheer, dat door covid al veel achter de kiezen heeft gehad. Maar dat was een verkeerde instelling van ons. Nu zal bij ieder gemeld mankementje de slooptroep ons komen verlossen van die trapjes, waarmee we ons zomaar aan wal helpen.

Jorine van Hooijdonk, Amsterdam Nieuw-West