Opinie: ‘Trap niet in het misogyne pyramidespel van Andrew Tate’

Andrew Tate, influencer en voormalig kickbokser, werd eind vorig jaar gearresteerd op verdenking van onder meer mensenhandel en verkrachting. Beeld Mihai Barbu/ANP

Andrew Tate’s hechtenis werd vorige week opnieuw verlengd. De Amerikaans-Britse influencer kwam de afgelopen maanden in opspraak maar werd tegelijkertijd razend populair. In online video’s verdedigt hij ‘traditionele mannelijkheid’, fantaseert hij over geweld tegen vrouwen en stelt hij dat een realist logischerwijs seksistisch is.

Ook zijn vrouwen volgens hem eigendom van hun vader of echtgenoot en moeten slachtoffers van seksueel geweld verantwoordelijkheid nemen voor wat hen is overkomen. Zelfs nu Tate vastzit kan hij rekenen op veel support: jonge mannen nemen het online massaal voor hem op.

Tate maakt video’s waarin hij zijn visie over daten, mannelijkheid en vrouwen deelt. Ook geeft hij zijn mannelijke publiek advies over ondernemen en e-commerce via een abonnement genaamd ‘Hustler’s University’. De abonnees worden financieel beloond wanneer zij nieuwe leden aandragen en daarmee heeft het veel weg van een piramidespel. Vanwege zijn imago als stinkend rijke playboy is hij een aantrekkelijk idool voor jonge, onzekere mannen die volgens verschillende onderzoeken eenzamer en langer single zijn dan ooit.

Zonden afkopen

Voor mannen die de grond onder hun voeten voelen wegzakken door vrouwenemancipatie, veranderende seksuele normen en financiële zorgen, biedt Tate houvast. Zo predikt hij 18- en 19-jarige meisjes te daten omdat ze minder ervaren zijn en makkelijker te beïnvloeden. Door geld te doneren aan organisaties die zich inzetten tegen huiselijk geweld, koopt hij zijn zonden af en geeft hij zijn volgers munitie om aantijgingen van vrouwenhaat de nek om te draaien.

Volgens auteur Laura Bates is dit een welbekende tactiek om met radicale ideologieën, zoals vrouwenhaat, succes te genereren: “Een ‘dog whistle rhetoric’, gecodeerde taal en het tegenspreken van jezelf zijn nodig voor de publieke acceptatie van dit soort figuren,” schrijft Bates in Men Who Hate Women (2020).

Waar Tate soms lijkt terug te krabbelen in de vorm van een donatie, is hij niet bang om controversiële uitspraken te doen. Hij stelt in een van de ‘Hustler’s University’-gidsen zelfs dat het essentieel is voor zijn succes: “Idealiter heb je een mix van 60 tot 70 procent fans en 30 procent haters. Je wilt ruzie, je wilt oorlog.”

Opzettelijk kwaad maken

Deze tactiek - het genereren van een achterban door een groep mensen opzettelijk kwaad te maken - wordt door onderzoeker Alison Phipps ‘The Outrage Economy’ genoemd. De formule is altijd hetzelfde: er wordt iets controversieels gezegd, er wordt gewacht tot men woedend wordt, vervolgens klaagt diegene die de controversie startte dat hij ook ‘niks meer mag zeggen’, dat ‘hem de mond wordt gesnoerd’ en dat hem zijn platform wordt ontnomen.

In de conclusie van deze cyclus breidt de controversiestarter zijn platform uit met de aandacht die de ‘outrage’ voor hem heeft gegenereerd. Nederlandse voorbeelden hiervan zijn Thierry Baudet en de heren van Voetbal Inside.

Ongecensureerd

Tate is onmiskenbaar op de hoogte van deze tactiek: volgens The Observer draagt hij zijn abonnees expliciet op om video’s van zijn controversiële uitspraken te verspreiden. Dat doen ze gewillig.

Tate’s persoonlijke account is inmiddels van Instagram en Facebook verbannen, maar de hashtag #AndrewTate is op TikTok meer dan 12 miljard keer bekeken en ook op YouTube is hij nog razend populair. Volgelingen die zich opwinden over het feit dat hem zijn platform is ontnomen en dat hij vastzit, zullen eerder geneigd zijn zich te abonneren op Tate’s ‘Hustler’s University’, waar hij ongecensureerd zijn gang kan gaan. Zo heeft Andrew Tate van vrouwenhatende opmerkingen een verdienmodel gemaakt.

Ik begrijp dat je als onzekere jongeman graag hoort dat niet jij maar vrouwen het probleem zijn en dat iemand je stinkend rijk gaat maken. Maar je fanatisme over Andrew Tate maakt je niet minder eenzaam: online pleiten voor iemand die vastzit voor misdaden jegens vrouwen is doorgaans niet iets waar vrouwen op vallen.

De enige winst in deze situatie is voor Andrew Tate, die blijft doorgroeien in zijn populariteit en jonge mensen geld laat betalen voor zijn pyramidespel. Val niet langer voor vrouwenhaat als verdienmodel!

Tessel ten Zweege is schrijver en campagnevoerder.