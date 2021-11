Opinie: ‘Traditionele gezin moet niet langer de norm zijn op de woningmarkt’

Beeld Rosa Snijders

In Nederland is het ‘huisje-boompje-beestje’-leven de norm. Maar het vinden van een huis is voor velen een knelpunt: speculatie op de woningmarkt, onvoldoende woningen en een falend beleid hebben ervoor gezorgd dat een stabiele en fijne woning voor veel mensen onbereikbaar is geworden. Wat betekent dit voor het huisje-boompje-beestje-ideaal?

De Nederlandse maatschappij is ingericht voor gezinnen: voor koppels met een monogame relatie die hun financiën delen en kinderen hebben. De gezinsnorm zit niet alleen ingebakken in maatschappelijke waarden, maar ook in het beleid. Denk bijvoorbeeld aan de kostendelersnorm voor een bijstandsuitkering en aan de inkomenseisen voor huurwoningen.

Ook verstrekken banken geen hypotheken aan meer dan twee mensen samen, hoewel Triodos hierin een uitzondering is. Dit communiceert de norm dat je een huis hoort te kopen met je vaste partner, niet met vrienden of meerdere partners. Die koppelnorm is ook de basis van het beleid in Amsterdam dat legaal samenwonen met meerdere huisgenoten moeilijk maakt. Hierdoor moesten vele woningdelers noodgedwongen hun huis uit om plaats te maken voor gezinnen – terwijl deze woningen vaak te duur zijn voor gezinnen met lagere en middeninkomens.

Woningmythe

De Nederlandse woningmythe stelt dat je ‘volwassen leven’ pas begint na het vinden van een geschikt huis. Tegelijkertijd is het wel duidelijk dat de huizen en huurprijzen zo hoog zijn dat de realiteit er anders uitziet. Mensen die niet met een partner willen samenwonen hebben vaak geen financiële mogelijkheid om in hun eentje een huur- of koophuis te betalen, en kunnen ook steeds moeilijker een woning vinden om te delen. En zo zitten door de wooncrisis veel jongvolwassenen vast in een opgelegd Peter Pan-syndroom.

In reactie op de woningnood in Amsterdam ontwikkelen vastgoedbedrijven zogenaamde shared living-concepten. Een pompeuze term voor heel kleine woningen met hippe namen als ‘Little Manhattan’ of ‘Don Bosco’. De focus op gedeelde ruimtes geeft de vastgoedontwikkelaars een excuus om overdreven hoge servicekosten te rekenen. En dit terwijl de gemeente woningdelers weert. Samenleven buiten de traditionele gezinsstructuren wordt dus opeens wel gefaciliteerd wanneer er veel geld aan kan worden verdiend.

‘Echte gezinnen’

Wie dat soort plekken niet kan betalen zit noodgedwongen bij diens ouders. Dit is het geval voor 900.000 mensen onder de 35 jaar. Dit past niet in het Nederlandse plaatje van het gezin. Zo erkent Nederland intergenerationele gezinnen niet als ‘echte gezinnen’ in het migratierecht: gezinshereniging is voor volwassen kinderen is bijvoorbeeld niet mogelijk. Maar nu lijkt neoliberaal woningmarktbeleid intergenerationele gezinnen steeds meer typisch Nederlands te maken.

Hoewel de koppelnorm de basis is van woonbeleid, is in de praktijk een woning vinden ook voor koppels en gezinnen niet meer zo vanzelfsprekend. Waar sommige partners snel gaan samenwonen uit woningnood, kunnen andere stellen geen woning vinden om in samen te wonen. Mensen in sociale huurwoningen met een bijstandsuitkering kunnen niet samenwonen door de kostendelersnorm. Ook voor veel gezinnen met een middeninkomen is het niet financieel haalbaar om een fijne woning te vinden met genoeg ruimte voor kinderen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te vinden van mensen die ofwel een instabiele thuissituatie hebben, dan wel vast zitten in een ongeschikte woning.

Polyamoureuze relaties

‘Huisje-boompje-beestje’ heeft een lange geschiedenis. Het monogame huwelijk wordt al sinds de negentiende eeuw gezien als fundament van de Europese civilisatie. Maar nu ook tweeverdieners zich amper een huis kunnen veroorloven, hebben we wel drie of vier inkomens nodig om een thuis te krijgen. Is dit dan eindelijk het moment dat polyamoureuze relaties meer juridische erkenning gaan krijgen? Gaan we diverse gezins- en samenwoonstructuren in beleid meenemen? Gaan we de maatschappij inrichten om gemeenschappen en vriendschappen net zo veel te erkennen als gezinnen?

Of zullen we het gewoon helemaal anders doen: wonen een grondrecht, niet een marktgoed. En dan kan iedereen zelf bepalen met wie ze een huisje willen delen en of ze een beestje willen. En wat betreft het boompje: minder marktwerking kan ook de bomen alleen maar goed doen. Want het is duidelijk dat het huidige marktsysteem, de gezinsnorm en dit sociaal beleid niet houdbaar zijn.

Rébecca Franco is promovenda aan de Vrije Universiteit, waar ze onderzoek doet naar regelgeving van migratie en seksualiteit. Ook maakt ze de podcast Kussenpraat over seksuele normen in Nederland.