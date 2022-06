Opinie: ‘Toeristenbelasting moet omhoog om meer handhavers op de Wallen te kunnen inzetten’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Toeristenbelasting moet omhoog om meer handhavers op de Wallen te kunnen inzetten’

Het betoog van Daniël de Jong (Het Parool, 8 juni) om de Wallen in stand te houden is enerzijds begrijpelijk, maar straalt vooral een gebrek aan kennis en inlevingsvermogen uit. Natuurlijk hebben de bewoners er zelf voor gekozen om in het centrum te gaan wonen, maar de overlast op de Wallen is vooral de laatste tien jaar ontstaan. Het is minimaal verdriedubbeld. Daarnaast moet je criminaliteit, wangedrag, drugs- en mensenhandel nooit accepteren.

Het verplaatsen van de raamprostitutie zal van de Wallen echter een onaantrekkelijke buurt maken en is bovendien veel te kostbaar voor een armlastige stad zoals Amsterdam. Laten we eerst proberen om de situatie op een goedkope, realistische en snelle manier te normaliseren.

Dat kan door de ramen gefaseerd te laten sluiten op donderdag, vrijdag en zaterdag om 23.00 uur. Doen ze dat niet, dan dat raam een jaar sluiten. Bij herhaling het pand onteigenen. Door vanaf nu elk kwartaal de openingstijden een half uur extra te beperken, kan in 2026 de sluitingstijd van 23.00 uur gerealiseerd worden. De ondernemers hebben dan voldoende tijd om hun verdienmodel aan te passen.

Daarnaast moet de gemeente natuurlijk wel handhaven. Dat kan gefinancierd worden door het verhogen van de toeristenbelasting. Het zijn ook voornamelijk de toeristen die de overlast veroorzaken.

Ton Jacobs, Amsterdam

‘Met name de wiettoeristen laten een geweldige troep achter in de binnenstad’

Het is wel komisch dat een Haarlemmer rept over ‘de spontaniteit die verdwijnt in Amsterdam’ (Het Parool, 7 juni). De heer Wierda heeft geen besef van hoe het centrum gebukt gaat onder de grote drukte van de toeristen. Met name de wiettoeristen laten een geweldige troep achter in de binnenstad, ook langs de grachten. Het is gewoon niet leuk meer, er moet dus wat gebeuren. Als de heer Wierda suggesties heeft, verneem ik die graag.

Eric Huygen, Amsterdam

‘Heeft Nederland wel capaciteit voor de migratiestromen?’

In vliegherrie wonen wens ik niemand toe. Maar het schetst wel een probleem. Lopen we niet tegen grenzen aan?

Er dreigt een tekort aan energie. Er is te weinig ruimte om woningen en de bijhorende infrastructuur te bouwen. Het broodnodige groen voor de inwoners verdwijnt, de biodiversiteit holt achteruit. Er is een enorme vervuiling. Het drinkwater wordt een probleem, terwijl tegen het eind van de eeuw half Nederland onder water is gelopen. Ik ben zeker nog wat vergeten.

De bevolkingsdichtheid van Nederland is extreem groot, en was dat altijd al. Er zijn Europese richtlijnen die een land verplichten per inwoner een x aantal vluchtelingen op te nemen. We moeten voorbereid zijn op golven van migratiestromen, zegt de overheid. Heeft Nederland daar wel de capaciteit voor? Zo krijgen we het probleem waarbij we vluchtelingen onderbrengen in de vliegherrie! Met andere woorden is er een grens of laten we ons drijven op die golven?

Bettie Aaftink, Amsterdam

‘Hulde voor haar standvastigheid en eerlijkheid’

Tijdens het vragenuurtje over het stikstofbeleid werd minister Christianne van der Wal (VVD) hard door de wegkijkers aangepakt. Maar eindelijk was daar een minister die klip-en-klaar vertelde hoe slecht wij ervoor staan en wees op gerechtelijke uitspraken en de belofte aan onze kinderen om het land beter door te geven. Hulde voor haar standvastigheid en eerlijkheid. Premier Rutte kan gerust het stokje doorgeven!

R. Boelens, Ter Aar