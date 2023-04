Opinie: ‘Toeristen willen dingen doen die andere toeristen ook doen’

Dagjesmensen tijdens hun bezoek aan een uitverkochte Keukenhof, een van de grote publiekstrekkers tijdens het afgelopen paasweekend. Beeld ANP

Ik ben Pieter, ooit uit Brabant, nu Amsterdammer. Ik heb mijn hele leven gewerkt in toerisme , onder meer als gids en verhalenverteller en dat in vele talen. Met verbazing nam ik kennis van de nieuwe ontmoedigingscampagne van Amsterdam, Stay Away, om jonge toeristen die overlast veroorzaken te ontmoedigen om naar onze mooie hoofdstad te komen. De campagne richt zich op jonge, witte Britse toeristen. Vraag is ook of het werkt. Natuurlijk niet. Of wil je op Schiphol soms de tassen van Engelsen bij aankomst controleren op opblaasbare penispakken?

Amsterdam wil betere toeristen lees ik. Wat zijn dat?

Een vriend van mij rijdt als touringcarchauffeur vaak met rijke Aziatische groepen door Nederland en de Benelux. Na een vlucht van 13 uur worden ze zonder het hotel te hebben gezien meegenomen (lees: ontvoerd) naar Giethoorn en vervolgens naar de outlet in Lelystad.

In de zes dagen dat ze hier zijn zit zeker nog een tweede outlet in Roermond Dan zijn er natuurlijk de diamantair, dure kofferwinkels, de kaaswinkel en de chocoladewinkel. Van shop naar shop dus.

Ikzelf liep niet lang geleden met een klein groepje toeristen op het mooie voormalige eilandje Marken, vroeg er een jonge gast: “Is there a Starbucks here?” Toeristen willen geen authenticiteit, dat is een mythe. Ze willen eten in toeristenrestaurants en shoppen in toeristenwinkels die eruitzien alsof ze authentiek zijn.

Toeristenval

En dat het een toeristenval is lijkt ze niks uit te maken. Daarom lopen ze waarschijnlijk ook allemaal op het Damrak. Als ik met een groepje toeristen buiten Amsterdam liep en ze zagen andere toeristen was het van : “Oh kijk er zijn ook anderen, we hebben de goeie keuze gemaakt.”

Toeristen willen dingen doen die andere toeristen ook doen.

Toerisme begint altijd leuk en onschuldig maar blijkt uiteindelijk bijna altijd zeer ontwrichtend en verwoestend voor de lokale bevolking en dus ook voor de Europese binnensteden.

We hebben een monster gecreëerd, en ik vrees dat dat niet meer te stoppen is. Zeker niet door een Stay Awaycampagne van de stad Amsterdam, zelfs niet als we die uitbreiden naar de hele wereld in plaats van alleen de Britten. ‘Stay Away Allemaal’ klinkt ook niet echt aardig.

Wie wel en wie niet en hoeveel dan? Ik zou het niet weten.

Pieter Veldhuijzen, Amsterdam