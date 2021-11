Opinie: ‘Tijd voor realiteitszin in de klimaatdiscussie’

Een veld met zonnepanelen bij San Antonio, Texas. Beeld EPA

Wie zet qua klimaat zijn beste beentje voor? Eurocommissaris Timmermans wil heel Europa in 2050 klimaatneutraal hebben, maar in Duitsland willen ze al in 2045 naar nul. Hier in Nederland bepleit GroenLinks hetzelfde en ook D66 laat zich niet onbetuigd.

Partijleider Kaag wil dat Nederland ‘klimaatkoploper’ wordt, maar voor de activisten van Extinction Rebellion is dat allemaal nog niet genoeg: zij willen dat we zelfs al in 2025 klimaatneutraal zijn! Aan ambitie is er duidelijk geen gebrek, de groene woorden en duurzame dromen buitelen over elkaar heen. Maar er is met al dit idealisme wel iets opvallends aan de hand.

Allereerst ontbreekt het bij de predikers van al die groene woorden nogal eens aan groene daden. Zie Timmermans en Kaag die grote woorden oreren over het klimaat, maar zélf regelmatig vliegen. Het is een spagaat waarin ze bepaald niet alleen staan, ook hun kiezers zijn bovengemiddeld vaak in het vliegtuig te vinden. Wat heet: uitgerekend de groene kosmopoliet vliegt het meest van allemaal, hebben verschillende media de afgelopen jaren gemeld!

Naast deze botsing tussen woorden en daden gaapt er tussen duurzame dromen en alledaagse werkelijkheid nog een behoorlijke kloof. Want terwijl de klimaatambities zoals gezegd torenhoog zijn, is het nog maar de vraag of ons dichtbebouwde landje überhaupt wel de ruimte heeft voor al die plannen.

En kan ons stroomnet het eigenlijk wel aan? Onlangs waarschuwde netbeheerder Alliander dat de boel dreigt ‘vast te lopen’ en in sommige delen van het land is het al zover. In Utrecht is op het stroomnet geen ruimte meer voor grote zonne- of windprojecten en ook in Friesland en Noord-Holland knelt het. Het net moet hoognodig verzwaard worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want er is een enorm tekort aan technisch personeel. Wat heet: er zijn tienduizenden extra technici nodig de komende jaren, anders wordt volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie het halen van de klimaatdoelen onmogelijk.

Hoog tijd dus voor een beetje realiteitszin in de klimaatdiscussie. Liever geen opzichtig wedijveren om het beste groene beentje voor te zetten, maar graag beide benen op de grond houden – figuurlijk én letterlijk.

Dave Boots, Enkhuizen