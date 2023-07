Opinie: ‘Tijd voor realisme: laten we werk maken van de Groene Eeuw’

Een man trekt een tak voort op het Griekse eiland Rhodos, op 25 juli 2023. Beeld ANGELOS TZORTZINIS/AFP

Klimaatnieuws voelt haast als Groundhog Day. Kranten stonden terecht vol met berichten over de 39 Nederlandse dagen zonder regen, 61.000 Europese hittedoden in 2022 en temperaturen tot 48 graden in Italië.

De doelen van het klimaatakkoord van Parijs zijn nog ver, zo blijkt steeds maar weer. Natuurlijk leveren veel mensen knappe prestaties, maar tegelijkertijd maken overheden nog steeds beslissingen die klimaatverandering verergeren. Denk aan Duitsland, dat dit jaar CO2-arme kerncentrales vervangt door vervuilende kolencentrales. De drie onlangs afgesloten kerncentrales produceerden meer elektriciteit dan de elektriciteitsvraag van alle huishoudens in Nederland.

En dat is dan beleid van de energieminister van Die Grünen.

In een wereld met veel verschillende visies en tegenstrijdige belangen is er altijd wel iemand met zijn voet op het gaspedaal. Realistische leiders passen zich hierop aan. En dat hebben we wél in eigen handen. Laten we niet langer de kikker in de kokende pan zijn, maar als regio vol inzetten op vergroening.

Klimaatverandering voor Nederlanders

Voor het belang van klimaatadaptatie is het goed om de gevolgen van klimaatverandering kort te benoemen. Dat dieren uitsterven wist u allang, maar laten we voor nu kijken naar de voorspelde gevolgen voor de mens in Nederland.

Volgens de recentste IPCC-rapporten stijgt hier het aantal dagen waarop het minstens 30 graden is. Naar verwachting gaan er dan in Europa elk jaar 15 tot 22 procent meer mensen dood aan de hitte. Dat zijn vooral opa en oma, kinderen en zwangere vrouwen. Zeker als ze arm zijn en wonen in een stad.

Als we doorstijgen naar 2,5 graden opwarming, wordt je vakantie in Zuid-Europa 14 procent vaker verpest door bosbranden. Luchtvervuiling wordt daardoor nog problematischer dan de hitte. De vieze lucht in het dichtbevolkte Europa leidt volgens het IPCC nu al tot 412.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Bij 2,5 graden stijgt dat aantal naar 712.000 – bijna twee keer de stad Utrecht.

En op hoeveel graden koersen we nu ook alweer?

Verplichte vergroening

Aanpassing aan toekomstige hitte en droogte verdient nu al prioriteit. Het kost namelijk veel tijd om onze leefomgeving fundamenteel te veranderen. Gelukkig liggen er al vele waardevolle plannen op de plank. De crux zit hem – zoals vaker de laatste tijd – in de uitvoering.

Implementeer bijvoorbeeld de 3-30-300-regel, waar Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid mee werkt. Vanuit elke woning zie je dan minstens drie bomen. In elke wijk ligt 30 procent van het grondoppervlak beschut onder de schaduw van bomen en op 300 meter afstand van elke woning is een verkoelend parkje. Aanvullend leggen we waar mogelijk groene daken aan op huizen en schuurtjes. Tot slot verbieden we volledig versteende pleinen, omdat bebouwde plekken het snelst opwarmen.

Onze voedselproductie en natuur kunnen we beschermen met nieuw waterbeleid. Om droogte en mislukte oogsten te voorkomen, beginnen we met een hoger waterpeil. Tegelijkertijd krijgen boeren hulp met onderzoek naar meer robuuste gewassen. Laten we het ook al hebben over welke sectoren we afsluiten van water als het grondwaterpeil onder bepaalde niveaus zakt.

In lijn met het grondwaterpeil moeten we stortbuien dankbaar opvangen, niet afvoeren. Geef daarom stevige subsidies voor het aanleggen van waterbergingen in tuinen en kruipruimtes. Vervang daarnaast de tegels van alle parkeerplaatsen door halfopen grastegels.

Laat vooral ook niet alle ideeën komen vanuit politici en opiniemakers in de krant. Organiseer burgerberaden, zodat alle Nederlanders kunnen meedenken.

Ook groene groei

De businesscase voor al deze maatregelen is simpel: het herstellen van onnodige schade is duurder.

Bij klimaatadaptatie hoort ook dat mensen weten hoe ze bijdragen aan een niet-fossiele economie. Het liefst doen we dat met een inspirerende man on the moon-missie, waarvoor de overheid en universiteiten het bedrijfsleven een kickstart kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan wedstrijden voor efficiëntere warmtepompen, airco’s en batterijen. Net zoals we met de World Solar Challenge al jaren doen met zonneauto’s, maar dan wat praktischer.

Jaag de nieuwe economie vervolgens volop aan en pomp net als in de begindagen van ASML miljoenen in kansrijke bedrijven. Relevante sectoren zijn bijvoorbeeld waterstof, fermentatie en duurzame bouw. Brainport Eindhoven, de TU Delft en Wageningen ­University & Research kunnen de bakermat zijn van nieuwe wereldspelers. Laten we werk maken van de Groene Eeuw.