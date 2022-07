Opinie: ‘Tijd voor een grondige hervorming van onze belangrijkste stelsels’

Er mag in onze samenleving meer begrip komen voor de nadelige effecten van de ongebreidelde consumptiezucht en reislust in termen van grondstofverspilling en milieuvervuiling, vindt lezer Ton Berendsen. Beeld Getty Images/iStockphoto

Veel stelsels in ons Nederland kraken en draaien zich in een razend tempo vast. Voorbeelden daarvan zijn de klimaatcrisis, de woningcrisis, de energiecrisis, de belastingcrisis, de toeslagencrisis, de aardbevingscrisis en de stikstofcrisis. Tegelijkertijd nemen ook de kwaliteit en de betaalbaarheid van veel andere stelsels snel af, zoals op het gebied van defensie, migratie, pensioenen, de arbeidsmarkt, gezondheids- en jeugdzorg, de opsporingsdiensten, (cyber-)veiligheid, het elektriciteitsnetwerk en het onderwijs.

Aan goed functionerende stelsels worden vanuit de systeemtheorie duidelijke eisen gesteld, waaronder: effectiviteit (de taakstelling daadwerkelijk realiseren), efficiëntie (die taakstelling bereiken met zo weinig mogelijk middelen), bestuurbaarheid (grip op de uitvoering) en robuustheid (verstorende invloeden kunnen absorberen). Deze eisen zijn tegelijkertijd praktische toetsstenen voor het beoordelen van stelsels.

Het is echter duidelijk dat de genoemde stelsels niet of nauwelijks meer aan de bovengenoemde eisen voldoen. Het gevolg is dat stelsels onze levensstandaard uithollen en daarmee hun maatschappelijke relevantie verloren hebben.

Meel in de mond

Elk stelsel kent een levenscyclus met aan het eind een crisis, dus een serieuze bedreiging in het voortbestaan in de huidige vorm. Tegen het eind van de levenscyclus geldt dat alle extra inspanningen plus alle financiële en personele toevoegingen per saldo negatief uitpakken. Dan is de tijd rijp een andere benadering te kiezen. Die andere benadering is een stelsel fundamenteel opnieuw te ontwerpen en dus niet langer door te kwakkelen.

Vrijwel altijd wordt echter gekozen voor symptoombestrijding in de vorm van extra regelgeving, waardoor steeds complexere lappendekens ontstaan. Die lappendekens zijn vervolgens een ramp voor de uitvoering; een goed voorbeeld is ons belastingenstelsel.

Ook ontstaan steeds meer patstellingen doordat regels met elkaar conflicteren, zoals bouwen versus stikstof. Hierdoor zijn de stelsels nauwelijks meer te besturen en te beheersen, laat staan dat daarover behoorlijk verantwoording afgelegd kan worden. Dit blijkt momenteel dan ook aan de orde van de dag.

Bijkomend geldt dat, ondanks de alom gepredikte vrije meningsuiting, sprake is van smalle maatschappelijke toleranties. Daardoor wordt over veel van de grote problemen in stelsels met meel in de mond gesproken en lip-service beleden, kortom: men zegt wat sociaal wenselijk is. Ook poogt de politiek problemen weg te wuiven of te bagatelliseren dan wel de vlucht naar voren te kiezen. Hierdoor komen de noodzakelijke structurele hervormingen van stelsels steeds verder buiten bereik en raken stelsels in verval, met grote maatschappelijke gevolgen.

Daarnaast dreigt de beeldvorming steeds meer de feiten te verdringen, waarbij een klein mondig groepje die beeldvorming via sociale media lijkt te bepalen en andersdenkenden zelfs de mond weet te snoeren. Onder de oppervlakte stapelen zich echter maatschappelijke frustraties op over de disfunctionerende stelsels, die op een gegeven moment hun uitweg zullen zoeken. De vraag is in hoeverre de uitingsvormen zich dan nog laten kanaliseren; de onvrede zou dan een meer revolutionair of zelfs ontwrichtend karakter kunnen krijgen.

Ongebreidelde consumptiezucht

Toekomstvaste én betaalbare stelsels beginnen met een grondig herontwerp waarbij complexiteit, bureaucratie en doorgeslagen marktwerking worden uitgebannen, in plaats van de standaardreactie van steeds meer verlammende regelgeving, zoals we in de gezondheidszorg zien. Ook is het zaak de kerntaken van de overheid radicaal te heroverwegen in plaats van een voortdurende uitdijing van taken en budgetten.

Daarnaast zou de politiek veel meer op de lange termijn moeten sturen in plaats van te blijven steken in kortetermijnlapwerk binnen een regeerperiode, partijbelangen en allerlei afleidingsmanoeuvres. Evenzo is het belangrijk maximaal te investeren in preventie, zoals bij de gezondheidszorg en de (cyber-)veiligheid, in plaats van achteraf de ontstane problemen tegen onevenredig hoge kosten te moeten repareren.

In dat kader zouden ook de grote buitenlandse afhankelijkheden omgebogen moeten worden bij de stelsels die cruciaal zijn voor onze basale levensbehoeften, in plaats van de doorontwikkeling tot een eenzijdige en daarmee steeds kwetsbaardere dienstenmaatschappij.

Voorts mag in onze samenleving meer begrip komen voor de nadelige effecten van de ongebreidelde consumptiezucht en reislust in termen van grondstofverspilling en milieuvervuiling, in plaats van bijvoorbeeld het onophoudelijk belasten van de agrarische sector. Bij dit alles mogen daadkracht en directief optreden best geherwaardeerd worden, zodat niet telkens over elk besluit gepolderd hoeft te worden of genomen besluiten steeds weer ter discussie gesteld worden.