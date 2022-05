Opinie: ‘Tijd voor een burgemeester die wel om de stad en de inwoners geeft’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Een hoofdstad zonder toeristen is een lachertje’

Dat de burgemeester de vergunningen voor de uitbreiding van terrassen weer intrekt is wederom paniekvoetbal, net als het blowverbod voor toeristen. Een hoofdstad zonder toeristen is een lachertje. Steeds meer wordt onze gezellige stad afgebroken door de maatregelen van deze ambitieuze vrouw. Haar wil is wet.

Wat denkt mevrouw Halsema hiermee te bereiken? Impopulariteit en illegaliteit, op straat dealen wordt dan de norm. Maar luide muziekfestivals in woonwijken worden niet aan banden gelegd want die brengen geld in het laatje. Kunnen we een burgemeester krijgen die wel om de stad en de inwoners geeft en niet overal een verbod voor afkondigt?

Nel van Rootzelaar, Amsterdam

‘De koning mag het Paleis op de Dam houden’

In Het Parool van maandag pleit stedenbouwkundige René Alexander Strijland uit Bakhuizen ervoor dat de koning het Paleis op de Dam afstaat aan de Amsterdammers. Wat mij betreft mag de koning dat lelijke gebouw houden of aan derden verkopen, maar niet aan de gemeente Amsterdam. Het zal immers een behoorlijke kostenpost worden en altijd blijven. Daar heeft de stad het geld niet voor en andere investeringen hebben prioriteit. De vaste lasten van de gemeente moeten fors omlaag!

Ton Jacobs, Amsterdam

‘Een bestuurder die de hotelschool heeft gedaan gaat het verschil niet maken in ze zorg’

Ouderenzorg kan zijn als een hotel, aldus Edgar Keehnen in Het Parool van 30 april jongstleden. Als er maar voldoende bestuurders naar de hotelschool gaan, komt het allemaal wel goed. Een aanlokkelijk perspectief voor een verpleegkundige in de ouderenzorg zoals ik.

De dagelijkse realiteit geeft echter alle aanleiding tot grote zorgen. Om de door Keehnen gepredikte gastvrijheid te kunnen bieden heb je gastvrouwen en gastheren – lees: zorgverleners – nodig. Een bestuurder met hotelschool gaat echt het verschil niet maken. Wat bestuurders in de zorg, met welke opleiding dan ook, moeten doen? Nadenken over en uitvoering geven aan ouderenzorg nieuwe stijl, waarbij de zorginstelling de pretentie laat varen over alles te gaan en er werk wordt gemaakt van (gedwongen) inzet van mantelzorgers in zorg en welzijn. Ingewikkeld, hoor ik u zeggen? Ongetwijfeld. Maar niets doen maakt dat in het verpleeghuis helemaal geen zorg meer kan worden geboden. Laten we het huis eerst herstellen, alvorens gastvrijheid tot uitgangspunt te maken.

Job van Amerongen, Amsterdam

‘Geef drankverkopers alleen een vergunning als zij zelf voor toiletten zorgen’

Inderdaad was het een gezellige drukte op Koningsdag, zoals Het Parool afgelopen donderdag schreef. Maar het werd helaas ook een natte, stinkende smeerboel. Zelf heb ik tal van foto’s gemaakt van piesende mensen bij mij in de straat, op de Lindengracht. Bij klimops en bomen stonden vaak 3 mannen tegelijk. Misschien maak ik er voor de volgende Koningsdag een affiche van.

Maar dit moet toch te voorkomen zijn? Mijn voorstel: drankverkopers krijgen alleen een vergunning als zij zelf zorgen voor voldoende openbare toiletten. Waarom zouden zij het geld opstrijken voor al het bier dat wordt geconsumeerd, terwijl de buurtbewoners worden geconfronteerd met al die mensen die hun portieken, bloemenperkjes en auto’s onderzeiken?

Roel Knol, Amsterdam