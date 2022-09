Opinie: ‘Theaters hebben lege zalen ook aan zichzelf te danken’

Beeld Getty Images

Waarom zijn de zalen nog altijd leeg (Het Parool, 10 september)? Ja, hoe zou dat komen? In ieder geval is de ‘voorpret’ al jaren weg: nog niet zo heel lang geleden kon men vanaf een week (later vanaf een maand) van tevoren een kaartje kopen voor een theatervoorstelling. Bij gewilde voorstellingen stond er dan op maandag een rij voor de kassa voor een kaartje voor de week of maand daarop.

Ook werd je nog geholpen door een levend persoon, meestal iemand die dit werk al tientallen jaren deed en die de meeste mensen kende. Denk aan de dames Wil en Tonnie bij het (toen nog) Nieuwe De la Mar Theater of de dames bij Carré, voor de iets oudere trouwe theaterbezoekers een feest der herkenning. Deze ‘voorpret’ is inmiddels veranderd in complete ergernis over onder meer de belachelijk hoge reserveringskosten en ander ongerief bij het proberen te bemachtigen van kaartjes.

De Uitmarkten destijds stimuleerden mensen om een kaartje te kopen voor een van de vele voorstellingen. De maandag na het Uitmarktweekend stonden er rijen bij de theaterkassa’s. Die tijd is voorbij. De altijd bruisende Uitmarkten zijn verworden tot een zielloze, door QR-codes overheerste schamele bedoening. En mocht je toch nog iets leuks tegenkomen, dan is er vaak geen kaart meer te krijgen omdat de verkoop nu soms een jaar van tevoren is.

The sky was jarenlang the limit. Ondanks dat de prijzen van kaartjes de pan uitrezen bleven de bezoekers toestromen, vaak ook door slimme marketing (een keer bij De Wereld Draait Door en je kostje was gekocht). Een avondje theater voor twee personen kwam (en komt) al gauw op totaal minstens 100 euro (inclusief reserveringskosten, parkeerkosten en dure kopjes koffie en biertjes in de pauze).

Ja, the sky was de limit: hoe lang kon dit zo doorgaan? Misschien is de grens nu gewoon bereikt. Natuurlijk: de opera zit nog altijd vol, dat publiek trekt het wat financiën betreft allemaal nog wel.

De directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst ziet achter de schermen een grote burn-out. En de directeur van het DeLaMar meldt dat hij misschien voorstellingen vanwege gebrek aan belangstelling moet annuleren. Hoezo? Wat is er over van het begrip: the show must go on? In de toekomst dus geen nieuwe Youp van ’t Hekken meer die kunnen zeggen dat ze in het begin van hun carrière voor tien man stonden te spelen in Klein-Bellevue. Zij zouden nu allemaal gecancelled worden.

F. de Leur Scheuder, Amsterdam