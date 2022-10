Opinie: ‘Terrasverwarmers? Vroeger ging je binnenzitten als het koud werd’

Beeld Vincent Spiering

‘Terrasverwarmers? Vroeger ging je binnenzitten als het koud werd’

Dinsdagavond fietste ik na een bioscoopbezoek naar huis, via De Pijp, Vijzelgracht en de Nieuwmarkt. En de vele terrassen die ik tegenkwam, gaven vrijwel zonder uitzondering hetzelfde beeld: helverlicht in rood-oranje tinten door gloeiende terrasverwarmers. Hoewel het behoorlijk fris was, zaten de terrassen vol. En de horeca maar klagen over de hoge energierekening. En maar onoprechte krokodillentranen plengen dat ze de hoge kosten echt moéten doorberekenen in de prijs van een biertje.

En dan vergeet ik nog de desastreuze effecten op het milieu van deze verspilling. En over enige terughoudendheid in energiegebruik vanwege de vernietigende oorlog in Oekraïne, al was het maar uit solidariteit, zal ik ook maar niet beginnen. Dat is toch maar gezeur?

Vroeger ging je binnenzitten als het koud werd, maar ach, wie ben ik. Maar toch: waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Stadsbestuur en landelijke overheid, doe hier eens wat aan!

Peter Stut, Amsterdam



‘Het is traditie plannen in de kiem te smoren waar stadsdeel Noord baat bij heeft’

Als de stadscommissieleden van Noord een beetje historisch besef zouden hebben, voelden zij zich nu niet bestolen. Het is namelijk in de Stopera sinds jaar en dag traditie plannen in de kiem te smoren waar de bevolking en ondernemers van stadsdeel Noord baat bij hebben. Er zijn tal van voorbeelden. Weet u nog hoe groot de tekorten waren bij het aanleggen van de Noord/Zuidlijn? Als bezuinigingsmaatregel werd voorgesteld in Noord alleen een eindstation aan te leggen zonder dak.

En bent u zich ervan bewust dat het Buikslotermeerplein al 20 jaar verloedert en dat u nu de bevolking voor de zoveelste keer uitnodigt voor een afvinkbijeenkomst over de inrichting ervan? Niet voor niets in de bioscoop neem ik aan.

Kit Paymans-van Heel, Amsterdam



‘Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat de drukte op de IJponten flink zal toenemen’

Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat de drukte op de IJponten flink zal toenemen. Dat is met name vervelend voor degenen die op drukke momenten de oversteek moeten maken. Ook vroeger waren er mensen, hoewel om andere redenen, die niet tevreden waren over de pontverbinding.

Mijn grootouders gingen 100 jaar geleden met drie jonge kinderen wonen in het nieuwe Tuindorp-Oostzaan (Planetenplein 20), maar hebben het daar niet lang volgehouden. Mijn grootvader was bakker, die in de nacht en vroege ochtend brood bakte in broodfabriek De Vereniging in De Pijp. Omdat de pont ’s nachts om het uur voer, moest hij zorgen op tijd bij het Tolhuis te zijn.

Dat brood ventte hij overdag met de bakfiets uit in de Spaarndammerbuurt en de Staatsliedenbuurt, waar de klanten het brood aan de deur bezorgd kregen. “Midden in de nacht je nest uitkomen en je in het zweet fietsen naar de pont.” Nol senior was daar op een bepaald moment klaar mee en daarom verhuisde het gezin binnen enkele jaren terug naar de stad.

Bert Belmon, Amsterdam

‘Dus weg met die pontjes en terug met de grote autoveerboten’

Regelmatig lezen we over de drukte bij de ‘pontjes’ over het IJ. Dus weg met die pontjes en terug met de grote autoveerboten. De fietsers op het autodek en iedereen kan altijd mee. Probleem opgelost en wellicht zijn die bruggen dan ook niet meer nodig.

Johannes Vijn, Woerden