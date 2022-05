Opinie: ‘Ten Hag heeft meer verstand van voetbal dan van reageren op seksuele grensoverschrijding’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Ten Hag heeft meer verstand van voetbal dan van reageren op seksuele grensoverschrijding’

Beste Erik, tot mijn verbazing lees ik dat je vindt dat als Derksen terugkomt bij VI, Marc Overmars weer aan de slag kan bij Ajax. Mogen Marco en Ali B dan ook weer jonge vrouwen coachen? Ondanks een paar overeenkomsten gaat het hier om totaal verschillende zaken. Derksen overschreed grenzen vele jaren geleden. Dat hij het op televisie met schaamte opdiste was dapper totdat hij het ging weglachen met de andere ‘tafelheren’.

Als Overmars terugkeert bij Ajax is dat in een machtspositie te midden van de vrouwen die hij van daaruit kwetste. Alsof je Derksen uitnodigt om in hetzelfde gezelschap als toen te gaan stappen, met veel drank en bij kaarslicht! Erik, ik vind jou een prima vent en coach, maar volgens mij heb je veel meer verstand van voetbal dan van reageren op seksuele grensoverschrijding. Gelukkig maar voor iedereen bij Ajax en alle supporters, waaronder mezelf.

Yuri Ohlrichs, seksuoloog NVVS, Amsterdam

‘Mediawereld, gun jongere mensen een kans!’

Naar aanleiding van het artikel over het vertrek van Paul Witteman bij het programma Podium Witteman wil ik graag het volgende kwijt. Al jaren worden bekende en gewaardeerde mensen uit de mediawereld ‘ingezet’ voor een nieuw programma. Zoals ook Paul Witteman. Geen kwaad woord over de man of over Margriet Vroomans. Maar waarom worden er in deze wereld geen mensen opgeleid/klaargestoomd om een dergelijk programma te presenteren?

Wellicht zal niet iedereen geschikt bevonden worden, zullen er fouten gemaakt worden. Maar het kan toch niet zo zijn dat we blijven doorgaan met bekende personen op leeftijd die bewezen hebben dat ze goed zijn? Die het geld dat ze krijgen niet echt nodig hebben? Gun jonge(re) mensen een kans. En geef ze ook de kans fouten te maken. Werk daaraan, mediawereld!

Renee Toonen, Amsterdam

‘Gijzelt lokale politiek de gemeente niet?’

Bij dezen mijn reactie op het artikel Begin Herengracht wordt parkeervrij uit Het Parool van donderdag. Schot voor de boeg? Dit wordt het advies van het dagelijks bestuur van de stadsdeelcommissie Centrum. De vraag is of het wel aan het stadsdeelbestuur is om op microniveau – een buurtje – het inspiratiedocument parkeervrije hoofdgracht juli 2021 toe te eigenen, dat op macroniveau – stadsdeel breed – besproken moet worden, althans zo staat het in het raadsbesluit.

Om bewoners te overtuigen en aan te zetten de enquête in te vullen, zijn er ook beloftes gedaan. Zoals het vergunningenniveau omlaag brengen en een verkeerscirculatieplan. Beloftes van 2019. Daarvan bleef nu over de toezegging ‘een knip aan te brengen’, zodat de Keizersgracht niet van Noord naar Zuid doorkruist kan worden. Schept het niet een precedent, als lokale politiek de gemeentelijke agenda eigen maakt?

H.E. van Nierop, Amsterdam