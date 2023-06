Opinie: ‘Telefoon verbieden op school is de beste oplossing’

Brits onderzoek concludeerde dat scholieren met achterstanden de meeste baat hebben bij een mobieltjesvrije school. Een telefoonzak in het lokaal volstaat niet: ze moeten uit het zicht en uit het gehoor. Beeld JONAS ROOSENS/ANP

Het onderwijs staat zwaar onder druk. Jongeren van nu kunnen gemiddeld minder goed lezen en schrijven dan hun ouders: de eerste generatie die minder geletterd is dan de vorige. Achterstanden zijn ongelijk verdeeld: ze ontstaan eerder bij kinderen die thuis minder steun, hulp, bijles en aanmoediging krijgen, of minder met hun ouders lezen. Tegelijkertijd geven leerlingen aan steeds meer stress te ervaren. Slechtere resultaten, maar toch meer stress.

Wat gaat er mis? Hoe kan het dat we er anno 2023 in een van de welvarendste landen ter wereld niet in slagen om een groot deel van onze kinderen voldoende kennis en basale vaardigheden bij te brengen?

Nadelige oplossingen

Als samenleving moeten we alles op alles te zetten om het tij te keren. Bij het aanpakken van problemen is het doorgaans raadzaam te beginnen bij de oplossingen die het snelst zijn in te voeren en waarvan je het grootste effect kunt verwachten zonder dat ze extra geld en energie kosten of nevenschade veroorzaken.

Dat geldt al helemaal in het onderwijs, het slagveld van zoveel vernieuwingen die verslechteringen bleken. Het is dan ook verwonderlijk dat in de politiek vooral wordt gediscussieerd over kolossale stelselwijzigingen, die veel extra geld, tijd en energie kosten en die gepaard gaan met grote risico’s en negatieve neveneffecten. De toetscultuur aanpakken! Digitale monitoring leraren! Weg met vroeg selecteren! Kom op met die maatwerkdiploma’s! Een meerjarige brugklas!

Al tijden lobbyen onderwijswethouder Marjolein Moorman, Sander Schimmelpenninck en anderen voor een middenschool waarbij alle kinderen drie jaar lang in dezelfde klas zitten, net als op de Amerikaanse high school. Voor een bepaalde, kleine groep laatbloeiers werkt dat mogelijk goed; voor heel veel andere kinderen waarschijnlijk zeer nadelig. En voor heel veel leraren is het een zware extra belasting om in elke klas zowel les te geven in vmbo-, havo- als vwo-stof, voor zover dat überhaupt mogelijk is, zonder dat dit ook ten koste gaat van heel veel mogelijkheden.

Laat Instagram uit de klas

Maar wat dan wel? Waarmee zouden we morgen kunnen beginnen, op elke school in Nederland? Wat kost geen extra geld of extra energie? Wat levert leerwinst op, maakt het leven van docenten eenvoudiger en rustiger en zorgt voor minder werkdruk? Wat versterkt meetbaar en direct het welbevinden van leerlingen en de leerresultaten? Wat zorgt ervoor dat leerlingen ook meer bewegen in de pauzes?

Telefoontjes thuis of in de kluis. Inmiddels is er veel wetenschappelijk onderzoek dat het nut bevestigt. Met steeds geraffineerdere algoritmes ondermijnen mobieltjes het concentratievermogen. Of zoals Arjen Lubach smartphones ergens poëtisch noemde: ‘verslavingsbommen die het onderwijs vernaggelen’.

Inmiddels zijn schermtijden van vele uren uur per dag al niet ongebruikelijk voor jongeren. Laat Instagram uit de klas. Danschoreografieën in de pauzes zijn niet voorbehouden aan TikTok.

Permanente prikkels

Moeten kinderen er niet zelf mee leren omgaan? Telefoons gaan toch niet meer weg. Zeker. Maar de beste manier om dat te leren, om voorbereid te zijn op die wereld van permanente prikkels en afleiding, is juist het inbouwen van een vast deel van de dag waar ze er gewoon even niet zijn. Waar meer tijd en aandacht zijn voor andere dingen, voor elkaar, voor de leraar, en voor de stof.

Met name op scholen waar relatief veel kinderen zitten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken is dit van groot belang. Brits onderzoek concludeerde dat juist scholieren met achterstanden de meeste baat hebben bij een mobieltjesvrije school. Een telefoonzak in het lokaal volstaat niet: ze moeten uit het zicht en uit het gehoor.

Handhaven is veel makkelijker bij eenduidig beleid dan wanneer elke leraar zijn of haar eigen plan moet trekken. Je moet vermijden dat elke leraar steeds de strijd aan moet gaan met leerlingen die stiekem toch op het scherm willen spieken. Eenduidig beleid geeft rust en duidelijkheid.

Autonomie

Eigen verantwoordelijkheid is een mooi streven, maar niet altijd een goed begin. Sommige zaken kun je het beste collectief regelen. Het geeft ook een goed signaal als meerdere scholen en de overheid hier samen in optrekken. In Frankrijk werden smartphones in 2018 op alle scholen verboden. Na aanvankelijke twijfel en kritiek zijn leerlingen daar zelf nu ook enthousiast.

Maar Nederland is geen Frankrijk. De autonomie van Nederlandse scholen en leraren is uiteraard een groot goed: zij bepalen wat er gebeurt in de les. De overheid moet nu haar verantwoordelijk nemen en de leraar, daar waar mogelijk, ondersteunen. Daarom is het goed dat de gemeenteraad ons voorstel heeft omarmd om een symposium te organiseren voor schoolbesturen, leraren, ouders, leerlingen en wetenschappers.

Laten we alle wetenschappelijke inzichten, praktische kennis en ervaringen over smartphonegebruik bij elkaar brengen, om met elkaar de volgende stap te zetten. Wat ons betreft is dat helder. Telefoon: thuis of in de kluis. En monitor hoe dat de socialisatie, kwalificatie, en persoonsvorming van leerlingen ten goede komt.

Voor we het hele onderwijs weer op zijn kop gooien, zullen we hier eens mee beginnen?

Diederik Boomsma (links) is fractievoorzitter van CDA Amsterdam, René Peters is Tweede Kamerlid voor het CDA.