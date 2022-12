Opinie: ‘Te weinig grote huizen, maar wie is verantwoordelijk voor het hebben van veel kinderen, de ouders of de overheid?’

Beeld Vincent Spiering

Daley Blind

In Het Parool van 16 december las ik een artikel over Daley Blind. De heer Schreuder had geen vertrouwen in Daley Blind. Heeft de heer Schreuder wel vertrouwen in zichzelf? Voor zover ik weet is Daley door andere coaches altijd zeer gewaardeerd. Waarom nu zo op hem afgeven?

Greet Brouwer, Diemen

Bands met pensioen

Golden Earring, Doe Maar, Boudewijn de Groot en nu ook De Dijk treden helaas niet meer op... Een aanrader voor het nieuwe jaar: Ga halsoverkop naar het optreden dat je altijd al had willen mee maken. Doe maar!

Ties van Dijk, Amsterdam

Gordijnen dicht

De gemeenteraad wil de gordijnen van de peeskamers graag dicht. Maar de sekswerkers willen ze vanwege hun veiligheid open houden. Dit lijkt onoplosbaar, maar dat is het niet. Onewayscreens combineren beide opties. De sekswerker ziet wie en wat er buiten staan, en de ‘aapjeskijkers’ zien alleen zichzelf in het raam. Even een kleine investering en je hebt het voor elkaar.

Marty van Kerkhof, Diemen

Grote Huizen Armoede

In een stuk van Marc Kruyswijk wordt het tekort aan grote huizen in de sociale huur voor grote gezinnen beschreven. Wie is er nu verantwoordelijk voor het hebben van veel kinderen, de ouders in kwestie of de overheid? Het taboe om hierover een discussie aan te gaan ligt te gevoelig blijkbaar, terwijl de consequenties hiervan in een overbevolkt land met een groot huizentekort blijkbaar nog niet tot eenieder zijn doorgedrongen. Het argument is niet dat alleen rijke mensen veel kinderen zouden mogen nemen, maar nog eerder dat kinderen niet onnodig tekortkomen door keuzes van hun ouders.

M. Meijer, Amsterdam

Amerika in Europees voetbal

Olympique Lyon, de Franse topclub waar Memphis Depay mooie successen heeft bereikt, is vorige week overgenomen door een investeerder uit de Verenigde Staten. Volgens de Franse sportkrant L’Équipe heeft een ander Amerikaans investeringsfonds, waarbij de Nederlander Maarten Petermann betrokken is, grote interesse in Sampdoria uit de Italiaanse Liga A. Zulke investeerders bezitten meerdere voetbalclubs in Europa of elders in de wereld.

Het is moeilijk voor te stellen dat deze trend aan Nederland voorbij zal gaan. Hoe staat Ajax daar tegenover? Staat de club open voor gesprekken of is het idee dat wij dat hier niet doen? Beter van tevoren de discussie voeren dan je laten overvallen in een periode dat het slecht gaat met de club, zowel wat betreft de voetbalresultaten als financieel. Ik hoop dat we niet meegaan in deze dominantie van het Angelsaksische zakelijke model.

Marc Ronteltap, Amsterdam