Opinie: ‘Te veel honden? Kinderen lopen ook los waar dat niet mag en jagen nare ziekten aan’

Beeld Vincent Spiering

Honden en kinderen

Nettert Smit heeft het niet zo op honden. Ze lopen los op plekken waar dat niet mag, verspreiden akelige ziekten en voor hun voer is een complete industrie nodig. Als elke bezitter van een hond het dier zou inruilen voor een vluchteling zouden daarvan 1,7 miljoen kunnen worden opgevangen. Een betere wereld, aldus Smit.

Uiteraard heeft Smit gelijk, maar het ontbreekt hem aan visie. Kinderen lopen ook los op plekken waar dat niet mag en zijn aanjagers van de meest nare ziekten. De uitstoot van een kind is zoveel groter dan die van een hond. Er zijn in Nederland 1,7 miljoen honden en 3,2 miljoen kinderen. Als bewust kinderloze pleit ik ervoor dat niet de honden maar al die kinderen worden ingeruild voor vluchtelingen. Dan toon je pas echte betrokkenheid.

Jan Rob Dijkstra, Winsum

Laat de IJpleinpont ook ’s nachts varen

Zoals altijd bij Amsterdamse infrastructurele projecten, duurt het opleveren van de nieuwe fietsbrug over het Noordhollandsch Kanaal langer dan beloofd. Gelukkig lijkt het einde in zicht en zodra hij eenmaal klaar is, zal het fietsverkeer makkelijker zijn weg van en naar de IJpleinpont kunnen vinden.

De gemeente beoogt op die manier de drukte op het Buiksloterwegveer te verminderen. Naast de aanzienlijke kosten van deze brug, is ook veel geld gestoken in nieuwe aanlegsteigers voor de IJpleinpont. De overtocht duurt nu minder lang en er kan frequenter gevaren worden.

’s Nachts wordt dit openbaar vervoer kennelijk nog steeds onnodig geacht en in het weekend vaart de pont niet vaker dan vijfmaal per uur. De reiziger schiet dus veel minder op met de nieuwe brug over het kanaal dan makkelijk zou kunnen, en de gemeente haalt bij lange na niet het maximale rendement uit haar investeringen!

Het wordt dus tijd dat Amsterdam bij het GVB aandringt op een volwaardige dienstregeling voor veer F2. Ook ’s nachts varen en ook in het weekend voldoen aan de vervoersbehoefte, die met de ophanden zijnde opening van de Hollandse Iepbrug direct nog veel groter zou moeten worden.

Maarten de Vries, Amsterdam-Noord

Zachte prijs?

Op Parool.nl lees ik een stukje over het nieuw geopende restaurant La Parole in de Kwakersstraat: ‘La Parole serveert wijn, oesters, burgers en entrecote voor een zachte prijs,’ lees ik. Dat klinkt goed, als liefhebber van Amsterdamse horeca bekijk ik meteen de kaart. Een heerlijk aanbod, maar lunchgerechten tussen 11 en 15 euro, hoofdgerechten van meer dan 20 euro en desserts starten bij 9 euro – is dat een zachte prijs?

Aan de eettafel in Amsterdam-West waar ik als vrijwilliger help kan 3 euro voor een maaltijd, met recht een echt zachte prijs, soms niet betaald worden. Is Het Parool nog wel een krant voor alle Amsterdammers?

Violet Luif, Amsterdam