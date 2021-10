Opinie: ‘Stutterheim, blijf gewoon hier en maak er iets moois van’

Beeld ANP

Het was onlangs onverklaarbaar druk op straat in mijn buurt. Veel jonge mensen op pad naar de Westergas. Aha, ADE! Westergasdirecteur Lisca Stutterheim genoot ervan, schreef ze zaterdag in een ingezonden brief.

Ik herinner me nog de eerste geluidsproeven in de Gashouder, bijna twintig jaar geleden. 110 decibel binnen, buiten was amper iets te horen. Het voelde goed: een park voor recreatie kon samengaan met een accommodatie voor zo nu en dan een dancefeest.

Toch ziet Lisca Stutterheim de bui hangen: de oplopende coronacijfers betekenen vast en zeker slecht nieuws voor de branche. Ze gaf in de krant een schot voor de boeg met grote woorden. Er zou informatie worden achtergehouden, het recht op vrije meningsuiting geschonden. Van democratie zou geen sprake meer zijn. En als uitsmijter de dreiging dat de Stutterheimpjes vertrekken naar een vrij land waar ze al die mooie dingen wel kunnen doen die hier niet mogen. Ik ben benieuwd waar ze dan uitkomt! Het Brazilië van Bolsonaro?

Waarschijnlijk trekt de duur van de pandemie ook een zware wissel op ondernemers als Stutterheim. Waardoor ze grote woorden gaat gebruiken. Het duurt te lang. Zo komen haar plechtig beleden voornemens om te programmeren vanuit een balans tussen buurtbelang en internationale allure niet uit de verf. En als de gemeente dan ook niet komt met een passend locatieprofiel is het tasten in het duister naar hoe het verder moet. Maar er is echt licht aan het eind van de tunnel en de Westergas bv kan best vaart maken met een nieuwe programmering in de gebouwen.

Intussen kan de gemeente zelf een passend locatieprofiel maken voor het Westerpark. En dat kan allemaal prima met inachtneming van die eerdergenoemde balans. Dat hebben we met de grote concerten wel bewezen die Mojo er in het begin organiseerde, met onder meer Radiohead, Ziggy Marley en Leonard Cohen. Daar was draagvlak voor in de buurt, en men voelde zelfs trots bij iedereen die vanaf de dijk achter het podium deze grootheden live kon horen, waarna de rest van de zomer het park weer voor de wijken rondom beschikbaar was. Dus kop op Lisca Stutterheim, blijf gewoon hier, en maak er iets moois van.

Dick Jansen (GroenLinks, oud-lid dagelijks bestuur stadsdeel Westerpark, lid stadsdeelcommissie West), Amsterdam