Opinie: ‘Studenten hebben het niet te druk, ze hebben te veel afleiding’

‘Studenten hebben het niet te druk, ze hebben te veel afleiding’

‘Druk studenten te hoog’ meldde Het Parool vrijdag. In april 1947 kwam ik van de ambachtsschool en ging ik in de bouw werken als timmerman: in het begin 48 uur en later 45 uur per week en dus ook op zaterdag tot 13.00 uur. Pas in 1962 werd de vrije zaterdag in de bouw ingevoerd. En vanaf het eerste moment ging ik ook naar de avondopleiding, ik studeerde aan de avond-hts in Rotterdam, waar ik in 1957 het diploma in ontvangst mocht nemen en ing. voor mijn naam mocht zetten. 10 jaar dus. Wat nou druk te hoog? Tijdens een volle baan dus geen bijbaantje. Er had boven dat artikel beter kunnen staan: ‘studenten hebben te veel afleiding en komen daardoor aan het eigenlijke studeren niet toe’.

Kor J. Terleth, Amstelveen

‘Hoe zit het met besmettingen in kerken en moskeeën?’

Het artikel Ingeënt en toch weer terug bij af in Het Parool van zaterdag 13 november geeft veel duidelijkheid. Toch zou ik er graag een paar onderzoeksvragen aan toevoegen. Zoals: Wat is de invloed op de besmettingsgraad van religie zoals bedreven in kerken en moskeeën? Wat is de invloed op de besmettingsgraad van wijken waar mensen zich niet of weinig laten vaccineren? Welk percentage IC-bedden wordt bezet door deze groepen?

Ik ben mij ervan bewust dat dit lastige vragen zijn die zouden kunnen stigmatiseren, maar daar staat het simpele spreekwoord ‘Zachte heelmeesters overbelasten de zorg’ tegenover.

Rien Visscher, Den Haag

‘Kunnen kinderen nog wel kind zijn?’

Corona, wat een ellende. Vele kinderen moeten regelmatig in quarantaine terwijl ze niet ziek zijn . Ze missen verjaardagen, schoolreisjes en straks misschien ook sinterklaas en kerst. Bijna niet uit te leggen en helemaal niet aan kinderen met een beperking.

Waarom hoor ik niets over coronacheck bij kerken, moskeeën en vooral demonstraties? Hier zijn de grootste groepen ongevaccineerden bij elkaar vanuit principe of onwetendheid. Vrijheid van demonstratie en van geloofsuiting worden gebruikt als kapstok om niet aan regels te hoeven voldoen. Waar is het recht op onderwijs en de mogelijkheid om kind te zijn gebleven?

Marjolijn Sluiter, Amsterdam

‘De Jonge, geef het stokje over aan artsen Girbes en Levie’

Nederland wordt langzaam maar zeker opgedeeld tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Het grootste probleem is niet het vaccin, want dat doet zijn werk. Het grootste probleem is ook niet de ongevaccineerden, maar het grootste probleem zijn Hugo de Jonge, Diederik Gommers en Ernst Kuipers. Zij hebben volledig gefaald om de IC-capaciteit uit te breiden. Gommers dacht dat de IC-verpleegkundigen zich zouden gaan vervelen.

We hebben nu behoefte aan bestuurders die willen werken aan creatieve, innovatieve, suboptimale alternatieven voor het huidige beleid waarbij wordt vastgehouden aan bureaucratische zorgprotocollen. Het wordt tijd voor de Amsterdamse artsen Girbes en Levie om het stokje over te nemen van de Rotterdammers De Jonge, Gommers en Kuipers.

Ronny van de Water (gevaccineerd), Amsterdam