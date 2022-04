Opinie: ‘Straks zingen we allemaal een toontje lager over het klimaat’

Een buurtfeestje in Amsterdam. Ook dan is het volgens Krol vaak verstandiger wat eerder de volume van de muziek wat lager te zetten, om te voorkomen dat er abrupt moet worden ingegrepen. Beeld Joris van Gennip

Het IPCC-rapport van 4 april over klimaatverandering laat voor de zoveelste keer zien dat het water ons toch echt aan de lippen staat. De klimaatdoelen zoals die in 2015 in Parijs zijn vastgesteld, lijken inmiddels al bijna niet meer haalbaar, tenzij er écht dingen gaan veranderen. Zoals voor de meeste dingen in het leven is de cliché-uitdrukking ‘voorkomen is beter dan genezen’ hier dan ook zeer op zijn plaats. Helaas is iets voorkomen alleen veel minder sexy dan iets oplossen. Of het nou gaat over iets groots als de huizenmarkt of iets kleins als een rammelende wasmachine, we wachten meestal net te lang met het aanpakken van een probleem, tot iets helemaal kapot is. Maar deze luxe hebben we gewoonweg niet wanneer het gaat over de opwarming van de aarde.

Je zou het eigenlijk met een huisfeest in een woonwijk kunnen vergelijken. Een feest waar we het al urenlang hartstikke gezellig hebben en de hele wijk laten ‘meegenieten’ van de luide muziek. Een feest waar we zó hard meeblèren dat we de klachten van de buurt niet meer horen en de waarschuwingen van de politie negeren. Een feest waarvan het dan ook niet meer de vraag is of, maar wanneer er een abrupt einde aan gemaakt zal worden. Alleen als we nú het geluid zachter zetten, de ramen dicht doen en de grootste herrieschoppers het huis uit zetten, kunnen we dit feest misschien nog draaiende houden. We moeten het op zijn minst proberen.

Het is niet makkelijk om jezelf beperkingen op te leggen voor een probleem dat je niet voelt. Het is nog vervelender om dat ook van de mensen om je heen te vragen als je weet dat ze al genoeg problemen hebben. Maar als we dit feest laten verpesten dan valt er niks meer te vieren en zingen we straks allemaal een toontje lager.