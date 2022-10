Opinie: ‘Straks een Brexin? Bedenk nu alvast de voorwaarden’

Beeld Vincent Spiering

OBA

De gemeente en OBA maken plannen voor een OBA Next in Zuidoost (Het Parool van zaterdag), maar misschien kunnen ze eerst iets doen aan de eerste verdieping van de centrale OBA. Die lijkt al jaren in aanbouw, of staat zelfs helemaal leeg. Het is zo’n treurig gezicht dat ik soms de lift neem om er niet langs te hoeven.

Frans van Galen, Amsterdam

Brexin?

Gegeven de ravage waarin Truss de Britten laat zitten en de noodzakelijke samenwerking tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk vanwege de oorlog in Oekraïne, wordt er in bepaalde vleugels van de Tories alweer druk gespeculeerd over de mogelijkheid van een Brexin.

De Europese Commissie zou er goed aan doen alvast een werkgroep te installeren voor het geval dat het kennelijk nog immer perfide Albion wil terugkeren in de Europese Unie. Die werkgroep moet harde voorwaarden voor een dergelijke Brexit-U-turn formuleren.

Uiteraard gaat het dan om de invoering van de euro (per direct), maar op de lijst mogen zeker ook de volgende zaken niet ontbreken: rechts rijden, stiff upper lip op rantsoen, het hardnekkig gebruik van imperiale maten (yard, pound, pint) verbieden, bolhoed alleen met carnaval en… John Cleese for Prime Minister!

Ludo Grégoire, Leiden

Isolatiecrisis

Met enige verbazing las ik het artikel ‘In Amsterdam woedt een isolatiecrisis’ in Het Parool van zaterdag 22 oktober, waarin opnieuw het isolatieprobleem van huurhuizen uit de doeken wordt gedaan. Het past in onze cultuur om te klagen en te wijzen naar wat anderen moeten doen. En dat kan wel terecht zijn, maar als die ‘ander’ niet doet wat hij zou moeten doen, helpt klagen ook niet meer, en is het beter om zelf aan de slag te gaan.

Isolatie van ramen (enkel maar ook oud dubbel glas) met krimpfolie kost nog geen twee euro per vierkante meter en is uiterst effectief. En het is erg makkelijk aan te brengen met dubbelzijdig tape, zeker op oude houten kozijnen. Als enkelvoudige folie op het kozijn, maar ook als dubbelzijdig folie op een raamwerk van enkele latjes, dat ook zomers weer makkelijk te verwijderen is. Zelfs als compleet extra voorzetkozijn.

Op deze wijze heb ik een oude woning uit 1900 geïsoleerd en zo het gasverbruik met 50 procent teruggebracht. Bijkomend voordeel is dat in de overgangsmaanden september, oktober en maart, april door het geringe warmteverlies in de nacht makkelijk en goedkoop elektrisch kan worden bijverwarmd. Er is slechts één nadeel: de folie is niet 100 procent helder dus het zicht naar buiten wordt een beetje waziger. Maar dat kun je wel voor lief nemen als de energierekening 300 euro per maand lager is.

Thei Kockelkoren, Venlo