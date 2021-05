Opinie: ‘Stop met struinen in de Waterleidingduinen’

Damherten in de Amsterdamse Waterleidinngduinen. Het natuurgebied heeft de grootste damhertenpopulatie van Nederland. Beeld Rowin Ubink

Natuurgebieden kregen door de coronapandemie enorme aantallen mensen te verwerken. En lang niet alle bezoekers blijven op de paden. Boswachters signaleerden verstoringen en sloegen alarm.

Bezoekers verjagen vogels, vooral in het voorjaar, wanneer die bezig zijn hun territorium af te bakenen en een nest bouwen. Van sommige vogelsoorten is bekend dat ze helemaal wegblijven zodra ook maar één struinende wandelaar zich vertoont.

Ook grote dieren laten zich verjagen, zoals de schuwe en stressgevoelige ree. De natuur is altijd alleen toegankelijk op wegen en paden, met maar één doel: om daarbuiten de natuur de natuur te laten.

Maar deze regel bestaat merkwaardig genoeg niet in de Amsterdamse Waterleidingduinen, een Natura 2000-gebied. Daar werd ooit het struinen, het kriskras belopen van de natuur, aan Jan en alleman toegestaan.

De bezoekersaantallen zijn in de loop der jaren verveelvoudigd en het aantal struiners nam navenant toe. Wie daar gaat kijken met een beetje mooi weer waant zich tot ruim voorbij de ingangen in een stadspark op Koningsdag. De beheerder van de Waterleidingduinen moet erkennen dat de menselijke bezetting gewoon te hoog is geworden.

Natuurgebieden dienen als recreatiegebieden. De vraag is welk soort recreatie je toelaat en hoeveel personen maximaal gewenst zijn, zodanig dat er nog sprake is van een minimaal gewenste natuurbescherming. Is het tijd voor een numerus fixus? Wij hopen dat de gemeenteraad zich bezint op maatregelen om het natuurbeheer van de Waterleidingduinen in lijn te brengen met de rest van het land. Dat wil zeggen: verbied het struinen, sta het publiek toe om van het duinlandschap te genieten, vanaf de – overigens vele – wegen en paden die op de wandelkaart staan aangegeven. Hef de talloze sluippaden op die zich kriskras door het jarenlang struinen hebben gevormd, verscheur dit fijnmazige visnet van menselijke infrastructuur dat de natuur van de Waterleidingduinen gevangenhoudt.

Voorkom dat het duinlandschap verwordt tot druk mensenpark. Onze hoop is gevestigd op de Partij voor de Dieren, die zich verzet tegen de festivalisering van de stadsparken. De rust moet ook hersteld worden in onze schaarse natuur.

Harry Hobo, Amsterdam