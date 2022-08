Opinie: ‘Stop met het vragen van geld voor de wc bij de benzinepomp’

Beeld Getty Images

Jaren geleden bracht een Amerikaanse collega met zijn gezin een sabbatical door in Nederland. Na een paar weken waren ze aan het winkelen in de V&D, waar hun 7-jarige zoontje naar het toilet moest. Niet veel later kwam de zoon terug en was helemaal overstuur: ‘Papa, er is iets vreselijks gebeurd’. De vader was geschokt: ‘Wat is er, Jamie? Waren de toiletten gesloten? Of werden ze schoongemaakt?’ Jamie in tranen: ‘Nee, veel erger. Er is daar een vrouw aan het breien en ze wil geld van me.’

Kruideniersmentaliteit geeft met één woord al duiding aan dit verschijnsel. En ik vrees dat betalen voor toiletbezoek relatief veel voorkomt in Nederland. Hoeveel geld je ook uitgeeft, je moet 50 cent betalen voor het toilet. De toiletten moeten immers worden schoongemaakt. En breien alleen is niet genoeg om van te leven. Tegelijkertijd sturen de meeste supermarkten hun personeel naar dure cursussen om ‘klantvriendelijk’ te worden en ‘uitstekende service’ te bieden.

Klakkeloos geaccepteerd

Vanuit de psychologie denk ik al snel aan het begrip ‘groepsdenken’. Collectief ontwikkelen we blinde vlekken, want elke cultuur heeft zo zijn eigenaardigheden. Ook onze cultuur is gevoelig voor gewoontes, normen en tradities, die vrijwel klakkeloos worden geaccepteerd zo lang ze niet worden uitgedaagd. Het lijkt erop dat de meeste Nederlanders er geen probleem mee hebben om 50 cent te betalen om te plassen in een warenhuis. Een hoger bedrag zou waarschijnlijk veel meer weerstand oproepen. Natuurlijk zijn er voordelen aan groepsdenken: mensen waarderen een omgeving die vertrouwd en voorspelbaar is. En de breiende dames zijn warm en aardig. Zeker nadat u heeft betaald.

Maar deze kruideniersmentaliteit gaat verder dan het warenhuis. Gisteren heb ik op terugreis van een korte vakantie getankt bij een tankstation langs de A2. Ik gaf zeker 90 euro uit aan benzine en moest betalen om naar het toilet te gaan. Een waardebon van 50 eurocent wordt opgevat als een beloning – een korting – maar dat is een misvatting. Je betaalt 50 eurocent om door een slagboom te komen, wat soms een echte motorische uitdaging is, en waar de betere delen van ons lichaam niet helemaal veilig zijn, vooral niet als we met aankomende en uitgaande toiletbezoekers dezelfde slagboom moeten gebruiken.

Als dit eenmaal is gelukt, doe je je plasje, en gaat als uitstromende toiletbezoeker dezelfde uitdaging aan met de komende toiletbezoekers. Als je óók deze test hebt doorstaan ga je vol overtuiging naar de kassa om jezelf te belonen met de 50 cent die je hebt betaald om te plassen. Maar dan kom je toch nog van een koude kermis thuis. Die ‘geld terug’-beloning geldt alléén als je een chocoladereep koopt die je cholesterol op scherp zet, als je de meest recente cd van Heino aanschaft of als je trek hebt in een ander nutteloos item. Soms mag je het niet eens gebruiken voor een cappuccino.

Stop met voucher-praktijken

Ik hoop van harte dat benzinestations verstandig worden en deze voucher-praktijken afschaffen. Ze zijn een heel gedoe, leiden tot irritatie, en zullen op den duur de goedwillende klant ontmoedigen. Bovendien wordt alles duurder, zeker de benzine. En als je dan ook nog ziet dat de winsten van Shell, mede door de huidige crises, de pan uit rijzen, dan wordt de gemiddelde Nederlander boos.

De psychologie leert ons dat we boos worden als praktijken indruisen tegen ons materieel (of financieel) eigenbelang maar vooral als ze als onrechtvaardig worden ervaren.

Wordt het geen tijd om met zijn allen in opstand te komen tegen deze vreselijke kruideniersmentaliteit? Of beter: is er bij Shell niemand die zegt dat ‘laten we een klein deel van dat vele extra geld dat we verdienen aan de energiecrisis besteden aan klantvriendelijkheid?’ We willen toch voorkomen dat er omgekeerde Nederlandse vlaggetjes worden opgehangen aan de poortjes naar het toilet.

Paul van Lange is hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.