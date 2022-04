Opinie: ‘Stop met het gebruik van de termen ‘sterke vrouw’ en ‘powervrouw’’

Beeld Getty Images

Bij Angela Merkel gaat het vaak over een sterke vrouw. Ook zelf benadrukt ze vaker het woord ‘sterk’ vóór zij het woord vrouw uitspreekt. Merkel was de eerste vrouwelijke bondskanselier ooit. Een geweldige prestatie. Toch zegt dat niks over het feit dat zij een ‘sterke’ vrouw is. Het zegt eerder iets over de rol die de maatschappij ‘de vrouw’ toebedeelt. Anno 2022 is het nog steeds uitzonderlijk als een vrouw een land leidt.

In de media wordt vaak gerefereerd aan ‘sterke vrouwen’ in de politiek. De ene na de andere politieke partij plaatst op sociale media foto’s van de ‘powervrouwen’ in hun fractie, bijvoorbeeld op Internationale Vrouwendag. Zie je ooit een politieke partij #powermannen onder een foto van hun mannelijke fractieleden zetten? Hoor je ooit een mannelijke politicus zeggen: ‘Ik kan dit omdat ik een sterke man ben’?

Zwaktebod

Van jongs af aan wordt vrouwen ingepeperd dat het belangrijk is een ‘sterke vrouw’ te zijn. Bladen en internet staan vol artikelen die uitleggen wat sterke vrouwen zijn en welke competenties een sterke vrouw heeft: liefdevol, gepassioneerd, eerlijk, respectvol, kwetsbaar, verantwoordelijk, attent.

Ondanks dat het gebruik van de term sterke vrouw een zwaktebod is, is het begrijpelijk waarom vrouwen het woordje ‘sterk’ toe willen voegen als het over hun identiteit gaat. Als je door de geschiedenis heen constant als ‘het zwakke geslacht’ wordt weggezet, krijg je die neiging vanzelf.

Freud zei het zo: ‘De enige bijdrage van de vrouw aan de wereldgeschiedenis is haken en breien.’ Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant wond er ook geen doekjes om en zei: ‘De vrouw is van nature angstig, zwak en passief.’

Behoorlijk shocking. Maar ook in onze huidige ‘woke’ tijd zijn er nog steeds figuren die er dit soort bizarre opvattingen op na houden. In 2017 wist de Poolse politicus Janusz Korwin-Mikke in een debat over de loonkloof tussen man en vrouw in het Europees Parlement deze ronduit denigrerende zin uit zijn mond te krijgen: “Vrouwen moeten minder verdienen dan mannen omdat ze zwakker zijn, ze kleiner zijn én ze minder intelligent zijn.”

Genetisch superieur

Volkomen te volgen dus, waar die drang een ‘sterke vrouw’ te willen zijn vandaan komt. Maar als je specifiek benoemt dat je een ‘sterke vrouw’ bent, geef je al toe dat gewoon ‘vrouw’ zwak is. Zonde! Zo zaaien vrouwen onbedoeld verdeeldheid in de gelederen van hun eigen sekse. Bovendien is het onwaar: vrouwen zijn genetisch superieur (zowel bij mensen als in het dierenrijk overleven vrouwen de mannen) én ze kunnen baren en leven doorgeven. Enkel deze feiten bewijzen al ontegenzeglijk dat de vrouw het sterke geslacht is.

Hoe goedbedoeld de term sterke vrouw/powervrouw ook is, het is schadelijk. Laten we dus stoppen met het gebruik van die woordcombinaties en ons richten op het onder de aandacht brengen van vrouwelijke rolmodellen. Want daar hebben we er nooit genoeg van!