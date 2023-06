Opinie: ‘Stop met het demoniseren van mannen’

Door het constant afbranden van de man stagneert bij jongens het opgroeien tot volwaardige en evenwichtige pubers, stelt lezer Siep de Haan. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ ANP

Bijna de helft van de jonge mannen vindt dat hun positie sterk onder druk staat. Het manbeeld wordt structureel in een bedenkelijk daglicht gesteld. De (witte) man wordt gezien als veroorzaker van alle onrecht en ongelijkheid: de balans is zoek.

Jonge mannen zijn pessimistisch over hun plek in de maatschappij. Opgroeiende puberjongens hebben, net als jonge meiden, behoefte aan positieve rolmodellen. Maar de emancipatie van jongens stagneert, vrouwen eisen de aandacht op. Jonge vrouwen zijn succesvoller dan mannen!

Door het constant afbranden van de man stagneert bij jongens het opgroeien tot volwaardige en evenwichtige pubers. Opgroeiende jongens willen net als meiden gezien worden. Voor het geestelijke welzijn van pubers is het noodzakelijk dat ze kunnen beschikken over positieve rolmodellen.

De jonge generatie Nederlandse meiden is geëmancipeerd, ambitieus, assertief. Ze zijn zeer succesvol. Hulde aan de jonge generatie meiden en hun succes.

Er is echter een keerzijde. In Nederland groeit het aantal sectoren met nauwelijks nog mannen enorm. Onderwijs, rechterlijke macht, horeca, culturele en museale wereld en zorg bestaan bijna uitsluitend uit vrouwen. Het old boys network lijkt in sneltempo te verdampen tot new girl teams. Op dit moment studeren meer meiden succesvol af dan jongens, zowel aan hogeschool als aan universiteit.

Kan Willem-Alexander een oogje in het zeil houden?

Het aandeel succesvolle meiden op het vwo is al jaren groter dan het aandeel jongens: 58 procent tegenover 42 procent. De uitstroom van jongens zonder diploma is vele malen groter dan de uitstroom van de meiden (factor 10). Allochtone meiden doen het aanzienlijk beter dan allochtone jongens. Uit onderzoek blijkt dat de Cito-scores van jongens dalen.

Oplossingen zijn er genoeg. Stop met het demoniseren van de man. Zorg in het onderwijs dat alle leerlingen positieve aandacht krijgen. Zorg in alle sectoren voor een evenwichtige verdeling van vrouwen, mannen en lhbti+. Emancipatie is voor iedereen. Gelijkwaardigheid en respect voor beide seksen moet de norm zijn.

De huidige generatie jonge meiden is helemaal niet zielig, ze doen het hartstikke goed in de maatschappij. Koningin Máxima zet zich terecht in voor de emancipatie van vrouwen. We vragen koning Willem-Alexander om een oogje in het zeil te houden bij de jongens. Zo bereiken we samen meiden en jongens, en het liefst ook alle varianten ertussenin.

Siep de Haan, Amsterdam