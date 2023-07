Opinie: ‘Stop met die droevige groepscadeaus’

Beeld Getty Images

Men neme de sociale kring van een vage kennis, voegt deze toe aan een whatsappgroep met een afgezaagde naam plus gênante profielfoto van desbetreffende kennis, opent het gesprek met “Lieve allemaal, zoals jullie weten is [vage kennis] overmorgen jarig en moet er nog een cadeautje geregeld worden” et voilà, het recept van mijn grootste nachtmerrie.

Het concept groepscadeau zal ooit in het leven geroepen zijn om de simpele doch functionele reden kosten te drukken en zodoende toch een ogenschijnlijk ‘groot’ cadeau aan te kunnen schaffen. Dat dit cadeau door 37,5 personen gegeven wordt, doet er vervolgens niet toe.

Twee smaken

Er zijn, binnen de wereld van de groepscadeaus, twee smaken. Ten eerste het groepscadeau voor een goede vriend; in dit geval voel je een mate van betrokkenheid, ben jij misschien zelfs wel beheerder van de groepsapp, heb je waarschijnlijk wel enig idee wat het feestvarken op de verlanglijst heeft staan en ben je bereid diep in de buidel te tasten. Je voelt je verantwoordelijk voor het bedenken en de inkoop van het cadeau, want het zegt immers iets over de waarde die je hecht aan de jarige.

In de meeste gevallen draag je deze verantwoordelijkheid volledig in je eentje, wat resulteert in eindeloos veel opties opgooien, weinig respons van alle andere rando’s in de whatsappgroep, uiteindelijk zelf maar wat aanschaffen, vragen of iemand anders op z’n minst de kaart wil schrijven, vervolgens toch die kaart zelf schrijven en tot overmaat van ramp vier maanden moeten wachten totdat alle tikkies betaald zijn.

Vage kennis

Of twee: het groepscadeau voor een vage kennis. Zodoende word jij in de groepsapp gegooid, moest je even nadenken om wie het ook alweer ging, maar denk je vooral: dit is niet mijn probleem. Het kan zelfs zo zijn dat je jezelf er vier maanden na dato op betrapt dat je de tikkie nog niet hebt betaald.

Begrijp mij niet verkeerd: cadeaus geven vind ik een van de leukste dingen die er zijn, zeker als het lukt iets ludieks te vinden waar de ander oprecht blij van wordt. Maar de weg ernaartoe is vaak een nogal eenzame, waarin je eindeloos moet leuren en het budget zal moeten herzien. “Want Willem heeft het even niet zo breed en wil om die reden niet meer dan 7,50 euro bijdragen.”

Toevallig is dat dan wel diezelfde Willem die elk weekend voor een godsvermogen aan natuurwijn wegzuipt. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de ‘doe-cadeaus’, die steevast nooit gedaan worden: de waardebonnen zonder enige waarde.

Etentjes en geitenyoga

Zo heb ik nog een wijnproeverij, een reis naar Berlijn, tig etentjes en geitenyoga tegoed, maar voelt het na vijf jaar ietwat ongemakkelijk om deze vouchers nog te verzilveren.

Om al het bovengenoemde ben ik voorstander van de terugkeer van het individuele cadeau, dat als op een kinderpartijtje zittend in kleermakerszit voor de hele groep uitgepakt zal worden en vervolgens uitgestald wordt op de cadeautafel. Zo ziet de jarige in kwestie ook meteen wie er anders beheerder van de groepsapp was geweest.

Miró Baatenburg de Jong, Amsterdam