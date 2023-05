Opinie: ‘Stop met beweren dat de Turken werkelijk voor Erdogan kiezen’

De staat bezit minstens negentig procent van de media en dat blijft niet zonder gevolgen: de propagandamachine van Erdogan draait op volle toeren. Beeld OZAN KOSE/AFP

De berichtgeving in Nederland over de Turkse verkiezingen gaat totaal voorbij aan het feit dat er helemaal geen vrije en eerlijke verkiezingen zíjn in Turkije. Ook al zou het stemproces op zich eerlijk zijn verlopen, het houden van verkiezingen betekent nog niet dat je een daadwerkelijke democratie bent. Daar is namelijk helemaal geen sprake van.

De zittende president Recep Tayyip Erdogan en zijn partij AKP hebben alle kansen en middelen om het publiek te bereiken – de oppositie nagenoeg niet. De staat bezit minstens negentig procent van de media en dat blijft niet zonder gevolgen. Ik zal twee opmerkelijke voorbeelden daarvan geven. Staatsnieuwszender TRT News zendt de hele dag door als documentaires vermomde regeringspropaganda uit. Mediawaakhond RTÜK zocht uit dat liefst een vierde van de zendtijd wordt besteed aan overheidspropaganda met documentaire-achtige commercials met titels als Nationale macht - krachtig Turkije en 100 jaar op weg naar democratie. Allemaal AKP-propaganda.

Een ander alleszeggend staaltje misleiding is dat pro-overheid tv-zender A Haber het bestaat om de naam en foto van oppositiekandidaat Kiliçdaroglu weg te censureren: de zender duidde hem op een voorbeeldstembiljet in een uitzending rond de tweede ronde van de presidentsverkiezingen aan als ‘de andere kandidaat’.

Ook veelzeggend is dat op de persvrijheidsindex van 2023 Turkije nog onder Rusland staat. En zeg nou zelf, wat is democratie zonder vrijheid van meningsuiting?

Religieuze kaart

De Turkse media geven dus niet weer wat er daadwerkelijk speelt in het land, zegt Yeşim Arat, hoogleraar politicologie aan Boğaziçi, een prominente universiteit in Istanboel. Andere hoogleraren, journalisten en Turkse en Koerdische jongeren die ik in Istanboel spreek voor mijn onderzoek naar vrouwenrechten en feministisch verzet onder de jeugd in Turkije bevestigen dat. “Ik zie het bij mijn eigen familie, ze zeggen precies de dingen die op de televisie worden gezegd. Er is zoveel desinformatie, ze kunnen alles bij elkaar liegen op tv,” zegt Irem, een Turkse student die voor haar studie psychologie van Adana naar Istanbul verhuisde.

Ik zie en hoor het zelf ook. In Pendik, een conservatieve wijk in Istanboel waar ik vrienden vergezelde naar de stembus, wordt bij het tellen van de biljetten bij elke stem voor de extreem-islamitische MHP, die met Erdogans AKP-partij in de coalitie zit, ‘mashallah’ geroepen – God heeft het zo gewild. Helemaal in lijn met de religieuze kaart die Erdogan trekt.

Zo gaat het in heel Turkije. Als je op de kaart van het land kijkt waar de meeste Erdoganstemmers vandaan komen, blijkt dat het binnenland te zijn, waar weinig of geen campagne wordt gevoerd. Kiezers komen er pas in het stemhokje achter dat er meerdere kandidaten zijn. De president geeft mensen een maand gratis aardgas om ze voor zich te winnen.

Hoewel Erdogan bijna een monopolie heeft op de staatstelevisie was het verschil tussen hem en oppositiekandidaat Kiliçdaroglu in de eerste verkiezingsronde erg klein: Erdogan kreeg op 14 mei 49,5 procent van de stemmen, Kiliçdaroglu 44,9 procent. Oftewel: de mensen die verder kunnen kijken dan de staatstelevisie vallen niet voor Erdogan leugens.

Bloed aan zijn handen

Je leest in westerse media dat Erdogan zoveel stemmen trekt omdat Turkije een heel conservatief land is, maar daarbij gaan ze totaal voorbij aan het feit dat dit conservatisme niet inheems is, maar gecultiveerd. Veel kiesgerechtigden weten niet op wie of waarop ze stemmen omdat ze helemaal geen vrije keuze hebben. Dat Erdogan tegen alle verwachtingen in ook een meerderheid van de stemmen kreeg in de door de aardbeving getroffen gebieden bewijst dat de overheidspropaganda zijn effect zeker niet mist.

“Erdogan wordt op televisie gepresenteerd als de sterke leider die de gebieden weer kan opbouwen, maar mensen zien niet dat deze zelfde man verantwoordelijk is voor het feit dat de aardbeving zoveel doden kostte,” vertelt galerie-eigenaar Dogan me. Volgens de officiële cijfers vielen er bij de aardbeving in februari 51.000 doden in Turkije te betreuren. Erdogan verleende geregeld bouwamnestie, een vrijstelling – tegen betaling – voor het bouwen van illegale panden die niet aan de voorschriften voldoen. “Je kunt dus zeggen dat Erdogan veel bloed aan zijn handen heeft,” stelt Dogan.

Erdogan maakt in zijn retoriek dankbaar gebruik van dit quasidemocratische discours, ook door in een speech uitdrukkelijk te verwijzen naar de hoge opkomst in de eerste verkiezingsronde. “Turkije heeft opnieuw bewezen dat het behoort tot de leidende democratieën in de wereld,” haalde de Volkskrant de president aan.

Laten we als westerse media uitdrukkelijk vaststellen dat Turkije een autoritaire staat is en geen democratie. Anders gaan we totaal voorbij aan de échte reden dat Erdogan op 28 mei waarschijnlijk weer de presidentsverkiezingen in Turkije wint.