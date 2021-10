Opinie: ‘Stop de raamprostitutie als toeristische attractie’

Een peeskamer op de Amsterdamse Wallen. Beeld ANP

De drukte in de binnenstad, en vooral op de Wallen, is weer helemaal terug. Opnieuw vergapen grote aantallen bezoekers zich aan de schaars geklede vrouwen achter de ramen. Wat ons betreft blijft deze toeristische attractie gesloten en wordt de prostitutie naar binnen verplaatst.

De seks- en horecaondernemers op de Wallen worden niet moe te verklaren dat de raamprostitutie bij Amsterdam hoort en dat het bestrijden van de overlast louter een kwestie is van handhaving. Dat standpunt verbaast bewoners niet. De belangen van de achterliggende industrie van seksclubs, horeca, coffeeshops en winkels in vrouwonvriendelijke parafernalia zijn enorm, en de raamprostitutie is hier het uithangbord voor.

Wij vinden het de hoogste tijd om de raamprostitutie te ontdoen van zijn romantisch imago van Rooie Sien en Blonde Greet. Sekswerkers zijn buitengewoon kwetsbaar voor uitbuiting en mensenhandel, onderzoek wijst uit dat de raamprostitutie daarop geen uitzondering is.

In de (sociale) media buitelen de #MeToo-getuigenissen over elkaar heen over ongewenst seksueel gedrag, er wordt beleid ontwikkeld tegen straatintimidatie als sissen en roepen, men strijdt tegen seksueel getinte opmerkingen en tegen het beeld van de vrouw als lustobject. En terecht. Maar ondertussen staan er in Amsterdam vrouwen in lingerie sensuele dansjes uit te voeren in het openbaar met een gemeentelijke vergunning en tonen zij hun lichaam aan dronken en doorgesnoven toeristen door wie ze worden bespuugd en bespot.

Vervolgens kunnen de opgewonden vrijgezellen zich vergapen aan live seksshows, zich opgeilen aan afbeeldingen in de etalages van sekswinkels die alle mogelijke vormen van (mannelijke) lust tonen, van zwangere vrouwen tot seks met dieren, of onder luid gejuich een banaan eten uit de vagina van een vrouw.

Het lijkt wel of de bewustwording van seksuele gelijkwaardigheid die de #MeToo-beweging heeft ingezet, de Wallen in Amsterdam heeft overgeslagen. Onder het mom van ‘het hoort nu eenmaal bij Amsterdam’ worden vrouwen hier als lustobject geëxploiteerd.

Achter de ramen zitten tegenwoordig vooral uit Midden-Europa geronselde meisjes, die de armoede ontvluchten. Een vorm van uitbuiting in onze eigen stad. Ooit vonden we prostitutie een soort dienstverlening voor mannen, die, als ze niet aan hun gerief konden komen, vast en zeker vrouwen zouden verkrachten. Ooit vonden we slavernij ook normaal of kiesrecht voor vrouwen een gevaar voor het gezinsleven. Er is geen enkele reden om deze seks- en drugsindustrie van overheidswege nog langer in stand te houden.

Bied de sekswerker een veilige werkplek binnen, zodat de raamprostitutie als toeristische attractie kan worden beëindigd!

Liesbeth Stam, Martine Staphorst, Els Iping, Daphne Deahl, Bo Bojo, Tineke Kooistra, Karen Maes, Annemiek Huijerman, Leonie Amorin, Hanneke Groensmit, Annet van Nie, Tanja Minnee, Renate van der Zee, Laura Dols en Barbara Broekman, Amsterdam.