Opinie: ‘Stop de jacht op de Amsterdamse waternomaden’

Amsterdam is de waterigste stad ter wereld. De grachten en havens bedekken een kwart van het oppervlak. Daarom hebben wij in Amsterdam niet alleen een historie van stadsnomaden op het land, maar ook op het water. Ze horen bij Amsterdam, net als rafelranden. Zonder hen is de stad doods.

Een bericht op de site van de gemeente Amsterdam rept van veertig stadsnomaden. Het zijn er veel en veel meer. Het bericht gaat slechts over een bepaalde groep stadsnomaden die op die plek wonen. En ze worden in de eerste plaats voorgesteld als een probleemgroep. Dit terwijl er stadsnomaden zijn van allerlei pluimage; denk bijvoorbeeld aan de oud-ADM’ers die nu op de slibvelden staan. En die terecht zeggen dat ook een groep bootbewoners bij hen hoort. En dan zijn er nog al die andere waternomaden.

Hebben ze een gemene deler? Ja, ze passen niet naadloos in het zorgvuldig uitgedachte systeem. Vaak zijn ze er ook niet met veel moeite in te wrikken. Het is niet alleen zo dat ze vaak niet kunnen; een aantal zou ook niet anders willen. In een flat stikken ze. Maar opgejaagd wil niemand zijn. En dat gebeurt nu wel: de gemeente Amsterdam en de Waterpolitie zitten erbovenop.

Lag een deel van de waternomaden eerst nog relatief rustig in een van de vele (zij)kanaaltjes in Noord, nu worden ze om de haverklap verdreven. Want in Noord wordt volop gebouwd aan prachtige, prijzige appartementen. Daardoor maken de waternomaden geen schijn van kans. Liggen ze bij de appartementen? Dat past niet bij het beeld van de koper die erg diep in de buidel moet tasten. Ze worden dan ook verdreven naar plekken waar geen hond wil liggen. Waar het water door de vrachtvaart golven van minstens een halve meter maakt. Continu.

En toen kwam storm Corrie, afgelopen maandag. Ik zag die dag een waterbewoner in een boot met een gat. Door de golven sloeg het water voortdurend naar binnen. Het water stond hem nog net niet aan de lippen. Het was letterlijk pompen of verzuipen. Alles is drijfnat. Dankzij een enorme dosis doorzettingsvermogen en een gehard gestel redt hij het net weer. Zo lijkt het nu tenminste. Het scheelde maar een druppel.

Na het middaguur trok Corrie weg en boven het IJ droomde ik een regenboog. Een beetje hoop in bange, moeilijke dagen. Er is steun voor allerlei groepen; zorg dat er ook wat voorzieningen zijn voor de waternomaden. Gun ze levensruimte. En stop met jagen.

Anne-Jel Hoelen, Amsterdam