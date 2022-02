Opinie: ‘Stilte hiphopwereld na de misdragingen van Lil Kleine is oorverdovend’

Lil Kleine, die zondag zijn vriendin in het openbaar mishandelde. Collega-rappers en platenmaatschappijen onthouden zich tot nu toe van commentaar. Beeld ANP

Diverse bekende Nederlanders werden onlangs publiekelijk of/en juridisch veroordeeld voor grensoverschrijdend gedrag. Intussen mishandelt een van de populairste rappers publiekelijk zijn vriendin. Dit veroorzaakt geen ophef in de Nederlandse hiphopwereld. Wat klopt hier niet?

Lil Kleine mishandelde afgelopen zondag zijn vriendin Jaimie Vaes door haar uit de auto te sleuren. Dit was de tweede keer dat hij haar in het openbaar mishandelde. Top Notch, de platenmaatschappij waar Lil Kleine tot voor kort onder contract stond, veroordeelde zijn gedrag nooit publiekelijk. Dat deden ze wel bij het misplaatste gedrag van de rapper Bilal Wahib. Daarover bracht Top Notch vrijwel direct een statement naar buiten.

De huidige platenmaatschappij van Lil Kleine, Sony, trekt de lijn van zwijgen vooralsnog door. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit te maken heeft met de miljoenen die Sony betaalde om Lil Kleine als artiest binnen te halen.

Een andere prangende vraag: waarom spreken collega-rappers zich niet uit over het gedrag van Lil Kleine? Ook dit heeft waarschijnlijk te maken met de enorme marktwaarde van de rapper, die momenteel met vele nummers in de hitlijsten staat. Je als rapper publiekelijk uitspreken zou een samenwerking met Jorik Scholten, zoals hij echt heet, in de toekomst kunnen beperken. En zo’n samenwerking lijkt een garantie voor succes, als je de streamingcijfers erbij haalt.

Het zou goed zijn als de Nederlandse hiphopwereld nu opstaat en dit gedrag afkeurt. Hoewel rapteksten soms anders suggereren, is een vrouw gelijkwaardig aan de man in onze maatschappij, en een vrouw mishandelen niet normaal. Lil Kleine is een rolmodel voor veel jonge mannen in Nederland. Die laat nu meerdere malen zien dat je je partner als huisvuil kunt behandelen, zonder daarop aangesproken te worden. Welk signaal geeft dit af? En nee, ik vind niet dat we Lil Kleine nu meteen moeten cancelen. Laten we beginnen met statements vanuit zowel de platenmaatschappij als collega-rappers, waarin dit gedrag wordt afgekeurd. Want nu is de stilte van de Nederlandse hiphopwereld oorverdovend.

Tom van der Velpen, Amsterdam