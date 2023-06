Opinie: ‘Stel milieu-eisen aan cruiseschepen’

Beeld Vincent Spiering

‘Acuut slaapneigingen van Gijs Groenteman’

Sommige nieuwe tv-programma’s die de kijkers de laatste tijd voorgeschoteld krijgen getuigen van weinig respect voor en ook onderschatting van de kijkers.

Gisteravond luisterde ik op SBS6 naar een uiterst slome stem van Gijs Groenteman waar ik acuut slaapneigingen van kreeg, en keek ik aan tegen een verveeld gezicht dat duidelijk maakte dat hij er helemaal geen zin in had: Marcel van Roosmalen. En dan blijkt dat dat zijn ‘verdienmodel’ is! Nou breekt m’n klomp. Zijn we al zover heen? En dat vijf dagen in de week? Gauw die knop om!

E.A. Cramer, Amsterdam

‘Ik ben zeker niet tegen cruiseschepen’

Waarom mogen auto’s en dergelijke met bepaalde typen dieselmotoren niet meer de stad in en cruiseschepen wél? Ik ben zeker niet tegen de cruisemastodonten die Amsterdam aandoen. Ik vind het een prachtig gezicht in onze toch nog steeds watergerelateerde stad. Het zet je aan tot dagdromen over waar ze vandaan komen en waar ze heen gaan.

Het stellen van milieu-eisen aan die cruiseschepen lijkt mij heel goed te verantwoorden en een EU-aanpak lijkt mij ook wel handig, tenzij dit weer sterk vertragend werkt. Minder cruiseschepen (zoals in coronatijd) leidt ook tot minder toeristen, dus het mes snijdt aan twee kanten.

René Hesse, Amsterdam

‘Neem toeristen mee in onderzoek over douchewater’

Wat me verwondert is dat de ‘waterverspilling’ volledig op het conto van de Amsterdammer wordt geschreven. Nergens in het artikel van woensdag wordt de mogelijke invloed van het toerisme en de hotelsector op het waterverbruik aangehaald. Is dit een grondig onderzoek geweest of een halfslachtige poging van Waternet om de Amsterdammer op te voeden?

Rob Tigelaar, Amsterdam

‘De kiezer koos voor Rutte’

Een paar maanden na de laatste verkiezingen begon het al snel, ‘Rutte moet ophoepelen, of hier scheiden onze wegen’. Maar de kiezer heeft bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen massaal en overtuigend voor Rutte en zijn VVD gekozen. Rutte had persoonlijk meer stemmen dan bijvoorbeeld GroenLinks en de PvdA.

Wat meer respect voor de democratische keuze van de kiezer is in Nederland wel noodzakelijk.

A.H. Jacobs, Amsterdam

‘Gevaarlijk weggedrag blijft gevaarlijk weggedrag, met welk voertuig dan ook’

E-bikes zijn net zo gevaarlijk als wat de bestuurder ermee doet, maar dat geldt volgens mij voor alle voertuigen en hun bestuurders. Het verkeersgedrag en de verkeerskennis vind ik persoonlijk ontoereikend van een heleboel mensen, ook van niet-elektrische verkeersdeelnemers.

Het verplichten van een helm en een verzekering en maximale snelheid invoeren veranderen het verkeersgedrag niet, maar hebben alleen financiële voordelen bij een ongeluk. Gevaarlijk weggedrag blijft gevaarlijk weggedrag, met welk voertuig dan ook.

Julio Bemelen, Utrecht